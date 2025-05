Italie : un site internet pour désigner le nouveau pape

Parier sur le successeur du pape François comme on parie au football, c’est possible, grâce à un site. Créé en février, lorsque François était hospitalisé, le site nommé Fantapapa compte déjà plus de 60 000 utilisateurs.

Des personnes, comme Federico La Rocca, étudiant italien, s’amusent en pariant sur les cardinaux qui participeront au prochain conclave. Lequel sera élu pape et pourquoi ce sera lui.

“Je pense que ce jeu est vraiment amusant pour jouer avec des amis et se marrer. Au départ, c'est mon père qui me l'a envoyé, de manière ironique, mais maintenant qu'il y aura le conclave, j'ai décidé d'essayer. Je sais qu'il y a tellement de fonctionnalités et de choses différentes à choisir choisir, alors j'ai fait mes choix, et j'ai décidé de mettre Tagle (le cardinal Luis Antonio Tagle) comme capitaine en tant que mon principal candidat pour devenir Pape parce qu'il a l'air d'un gars sympa et d'une personne amusante, alors j'ai décidé d'aller avec lui.” A déclaré Federico La Rocca, 23 ans.

Comme au football, les joueurs choisissent 11 cardinaux et parmi eux, le meilleur candidat ou "capitaine".

Ils décideront ensuite de ses priorités, soit plus progressistes ou conservatrices; du jour de son élection et du nombre d'essais qu’il faudra aux cardinaux en conclave pour le désigner.

Mauro Vanetti, co-créateur de Fantapapa, a déclaré que le développeur souhaitait exploiter "l'esprit d'amusement qui existe en Italie à l'égard d'un événement aussi solennel, en le désacralisant d'une manière non agressive".

Un jeu qui enthousiasme de nombreuses personnes comme Chiara Radogna, 20 ans, étudiante.

"J'ai découvert ce jeu en ligne. Je pense que j'y jouerai parce que, de toute façon, c'est quelque chose d'agréable et d'assez jeune. En bref, il s'agit d'un sujet qui intéresse même les jeunes. Et je ne sais pas encore qui je choisirais comme capitaine de l'équipe. Je pense à Zuppi parce qu'il a un beau visage, honnêtement, je l'aime bien et j'ai entendu beaucoup de bonnes nouvelles à son sujet. Alors, c'est celui-là".

À ce jour, Le cardinal italien Pietro Parolin, secrétaire d'État de François, est le choix de nombreux joueurs. Il est suivi de près par Matteo Maria Zuppi, archevêque de Bologne, et, en troisième position, par le cardinal philippin Luis Antonio Tagle.

Le nom du pape est un premier indicateur de leurs préférences. Ainsi, François a choisi le saint médiéval d'Assise pour son amour des pauvres et de l'environnement.

Le conclave se tiendra le 7 mai et désignera le nouveau souverain pontife des 1,4 milliard de catholiques du monde entier.