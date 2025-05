Ukraine - Etats Unis : un accord sur la reconstruction "juste et équilibré"

Un ancien ambassadeur américain en Ukraine a réagi à l'accord signé entre les deux nations pour permettre aux États-Unis d'accéder aux vastes ressources minérales critiques de l'Ukraine.

William B. Taylor a déclaré mercredi à la chaîne britannique Sky News que l'accord était "juste et équilibré pour les deux parties".

Les États-Unis et l'Ukraine ont signé mercredi un accord qui permettra à Washington d'accéder aux vastes ressources minérales et naturelles de l'Ukraine, finalisant ainsi un accord conclu il y a plusieurs semaines pour dédommager les États-Unis de l'aide qu'ils ont apportée pour repousser l'invasion russe.

Les deux parties n'ont fourni que des détails sommaires sur la structure de l'accord, qu'elles ont appelé "Fonds de réinvestissement États-Unis-Ukraine". Mais il devrait permettre aux États-Unis d'accéder aux précieux minerais de terres rares de l'Ukraine tout en donnant à Kiev l'assurance d'un soutien américain continu dans sa guerre contre la Russie.

L'annonce intervient à un moment critique de cette guerre qui dure depuis trois ans, alors que M. Trump se montre de plus en plus frustré par les deux parties. La signature intervient deux mois après qu'un accord différent mais similaire a failli être signé avant de dérailler lors d'une réunion tendue dans le bureau ovale impliquant le président Donald Trump, le vice-président JD Vance et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Plus tôt dans la journée de mercredi, M. Bessent a déclaré, lors d'une réunion du cabinet à la Maison Blanche, quelques heures après que des responsables ukrainiens eurent indiqué qu'un accord était presque finalisé, qu'il restait encore du travail à faire.

"Les Ukrainiens ont décidé hier soir d'apporter quelques modifications de dernière minute", a déclaré M. Bessent, interrogé sur les informations selon lesquelles l'Ukraine était prête à accepter le pacte. "Nous sommes certains qu'ils reviendront sur leur décision. Nous sommes prêts à signer cet après-midi si c'est le cas.

Il n'a pas donné de détails sur les modifications de dernière minute que l'Ukraine aurait apportées.

Les États-Unis cherchent à obtenir l'accès à plus de 20 matières premières jugées stratégiquement essentielles pour leurs intérêts, y compris certaines matières non-minérales telles que le pétrole et le gaz naturel.

Ces négociations interviennent alors que les efforts déployés par Washington pour mettre un terme à la guerre n'ont guère progressé.