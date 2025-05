Soudan : l'UNICEF et ses partenaires organisent la prévention contre le paludisme

Au Soudan, on estime que trois millions d'enfants de moins de cinq ans sont exposés à un risque élevé de maladies épidémiques, notamment la rougeole, le paludisme, la pneumonie, les maladies diarrhéiques et le choléra. Le paludisme est l'une des maladies les plus meurtrières.

Au Soudan, plus de 1,3 million de cas de paludisme et plus de 850 décès ont été confirmés en 2023, selon le Rapport mondial sur le paludisme 2024. Les enfants représentent 22,3 % de ces cas et 16 % des décès estimés. Il est probable que le nombre de cas et de décès soit largement sous-estimé en raison du conflit en cours, des problèmes de connectivité et des difficultés liées à l'établissement des rapports.

L'UNICEF collabore avec le ministère fédéral de la Santé (FMOH), le Fonds national des fournitures médicales et d'autres partenaires pour livrer des fournitures dans tous les États du Soudan. La récente livraison de fournitures au Nord Darfour au début du mois d'avril et les livraisons en transit vers les quatre autres États du Darfour symbolisent l'engagement de l'UNICEF à s'assurer que tous les établissements de santé fonctionnels disposent des fournitures nécessaires aux tests de dépistage du paludisme et au traitement antipaludique.