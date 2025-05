Kenya : un député tué dans une fusillade à Nairobi

Un député de l'opposition kenyane a été abattu dans la capitale, Nairobi.

Charles Were a été aassassiné dans la nuit de mercredi à jeudi après que sa voiture se soit arrêtée à un rond-point sur une route principale très fréquentée.

La police a décrit comme un crime « ciblé et prémédité ».

Le président Willian Ruto a exhorté la police à mener une « enquête approfondie ».

« Nous étions avec lui aujourd'hui au Parlement, comme elle l'a dit, tout l'après-midi, et il est parti à peine 30 minutes avant de trouver la mort. Nous voudrions donc demander à la police de mener une enquête approfondie sur cette affaire et de partager avec les Kenyans, aussi vite que possible, ce qui est arrivé à notre collègue, l'honorable Ong'ondo Were. », a déclaré Junet Mohamed, membre du Parlement, circonscription de Suna East.

D’après le communiqué de la police kényane***, "M. Were était en compagnie de son chauffeur et de son garde du corps lorsqu'une moto-taxi s'est approchée de leur voiture et qu'un passager en est descendu. Il s’est ensuite approché de leur véhicule avant de tirer sur le député."***

« Ce que nous avons, ce sont des rapports préliminaires sur ce qui s'est passé, mais les enquêtes sont en cours pour établir ce qui s'est réellement passé », a expliaué Raymond Omollo, Secrétaire Principal au Département d'Etat pour la Sécurité Intérieure et l'Administration Nationale.

Charles Were a été réélu en 2022 pour représenter la circonscription de Kasipul, dans l'ouest du Kenya, pour le parti Orange Democratic Movement.

Le chef de l'opposition Raila Odinga a décrit Were comme un « vaillant fils de la terre ».