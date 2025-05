Afrique du Sud - apartheid : une commission d'enquête sur les entraves à la justice

En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a ordonné une enquête sur le manque de justice relativement aux crimes d'apartheid.

Les investigations devront déterminer si les gouvernements précédents dirigés par son parti ont intentionnellement bloqué les poursuites sur les délits de cette époque sombre de l'histoire du pays.

Cette mesure historique est réclamée depuis plus de 20 ans par les survivants et les familles des victimes.

Selon un communiqué de la présidence sudafricaine, la procédure répondra aux allégations d'"influence inappropriée pour retarder ou entraver" les enquêtes contre les gouvernements post-apartheid dirigés par l'ANC.

L'ANC a mené la lutte contre le système de domination de la minorité blanche conduisant l'Afrique du Sud à la démocratie à la fin lorsque l'apartheid en 1994.

Depuis, les gouvernements dirigés par l'ANC ont été critiqués par certains pour avoir donné la priorité à la réconciliation nationale plutôt qu'à la justice pour les victimes.

L'annonce par M. Ramaphosa d'une commission d'enquête judiciaire est intervenue après que 25 survivants et parents de victimes de crimes commis pendant l'apartheid ont intenté une action en justice contre son gouvernement en janvier pour obtenir des dommages-intérêts. Selon eux, les gouvernements sud-africains qui se sont succédé depuis la fin des années 1990 n'ont pas enquêté correctement sur les meurtres, disparitions et autres crimes non résolus commis à l'époque de la ségrégation raciale forcée, malgré les recommandations formulées par la Commission vérité et réconciliation post-apartheid.

La nouvelle enquête fait partie d'un accord de règlement dans l'affaire judiciaire de janvier, a déclaré le bureau de M. Ramaphosa.

"Le président Ramaphosa comprend l'angoisse et la frustration des familles des victimes, qui se sont battues pendant tant d'années pour obtenir justice.

La Commission vérité et réconciliation a été créée en 1996 par le président de l'époque, Nelson Mandela, sous la présidence d'un autre lauréat du prix Nobel de la paix, Desmond Tutu. Sa mission était d'exposer et d'enregistrer les crimes commis pendant l'apartheid et de donner à certains responsables l'occasion d'avouer leur rôle, notamment aux membres des forces de sécurité du gouvernement de l'apartheid qui ont été impliqués dans de nombreux meurtres.

Certains ont bénéficié d'une amnistie, mais d'autres ne se sont pas manifestés et des milliers de personnes se sont vu refuser l'amnistie.

L'un des cas les plus importants non résolus est celui des "Cradock Four", un groupe de militants noirs anti-apartheid qui ont été enlevés et assassinés par les forces de sécurité en 1985. Leurs corps ont été brûlés et les agents de sécurité sont soupçonnés de les avoir torturés.

Six anciens officiers de police ont comparu devant la commission en 1999 pour les meurtres de Fort Calata, Matthew Goniwe, Sicelo Mhlauli et Sparrow Mkonto, mais aucun d'entre eux n'a été amnistié.

Personne n'a été poursuivi pour ces meurtres et les circonstances de ces décès n'ont jamais été entièrement révélées. Ils font partie des milliers de crimes commis pendant l'apartheid dont les victimes et les familles n'ont toujours pas obtenu justice.

Lukhanyo Calata, dont le père Fort était l'un des quatre Cradock, fait partie du groupe qui a attaqué le gouvernement sud-africain actuel en justice en janvier. Il a déclaré au début de cette procédure que les gouvernements sud-africains qui se sont succédé depuis l'administration du président Thabo Mbeki, de 1999 à 2008, n'ont pas donné suite aux recommandations de la commission et ont refusé de rendre justice aux victimes et à leurs familles. Lui et d'autres parents affirment que des ministres du gouvernement sont intervenus pour empêcher les enquêtes et les poursuites judiciaires.

Si la majorité des victimes des crimes commis à l'époque de l'apartheid étaient des Noirs, des Blancs ont également cherché à obtenir justice des décennies plus tard. Neville Beling et Karl Weber, survivants du massacre de l'hôtel Highgate, où cinq Blancs ont été tués par des hommes armés qui ont fait irruption dans un bar et ont tiré sur les clients en 1993, ont participé à la procédure conjointe contre le gouvernement.

Une nouvelle enquête sur ces fusillades a débuté au début de l'année afin de faire la lumière sur l'identité des tueurs. Une enquête distincte sur ce qui est arrivé aux Quatre de Cradock devrait débuter en juin, 40 ans jour pour jour après leur assassinat.