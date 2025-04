Widad Bertal, championne du monde de boxe, vise l'or olympique en 2028

Nouvelle étoile de la boxe féminine marocaine, Widad Bertal s’impose comme une figure incontournable du sport national. À 25 ans, elle a remporté en mars 2025 la médaille d’or aux championnats du monde de boxe féminine à Nis, en Serbie, dans la catégorie des 52-54 kg.

« Ma première étape a été d'atteindre les quarts de finale aux Jeux olympiques de Paris. J'aspirais à gagner la médaille d'or, mais même si je ne l'ai pas gagnée, je n'ai pas abandonné. J'ai travaillé dur et j'ai obtenu une médaille d'or au championnat du monde, en battant une championne olympique. C'est une grande réussite et je vais continuer à travailler dur pour gagner d'autres titres », confie-t-elle avec fierté.

Forte de deux titres de championne d’Afrique en 2023 et 2024, Widad Bertal voit dans la boxe un moteur d’accomplissement personnel. Soutenue par ses parents, Fatima El Bouhadi et Mohammed Bertal, elle s’entraîne actuellement avec l’équipe nationale marocaine, encadrée par des entraîneurs cubains.

Déterminée à atteindre les sommets, elle ne cache pas ses ambitions : « Mon objectif est de remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques de 2028, et je vais commencer à me préparer dès maintenant, car il ne reste plus beaucoup de temps. Actuellement, je m'entraîne avec l'équipe nationale et des entraîneurs cubains, et nous aurons des stages de préparation à l’international pour les compétitions de qualification olympique. Ceci afin de développer mon niveau et de m'assurer que je suis bien préparée pour les Jeux Olympiques. »

Mais l’athlète n’est pas uniquement présente sur le ring. En parallèle de sa carrière sportive, elle a obtenu son diplôme d’infirmière en 2023 après un baccalauréat décroché en 2019. Jongler entre les soins et les séances d’entraînement intensives représente un défi quotidien, qu’elle relève avec détermination : « En plus de la boxe, j'ai obtenu mon baccalauréat en 2019 et je suis devenue infirmière polyvalente en 2023. Maintenant, j'essaie de trouver le temps de me former en soins infirmiers pour mon futur travail. J'essaie d'équilibrer cela avec la boxe, d'autant plus que ce sport consomme la majeure partie de mon temps, mais je vais essayer de gérer les deux... »

Entre deux compétitions, Widad Bertal prend une pause pour partager un thé avec sa mère, sans jamais perdre de vue son objectif ultime : décrocher l’or pour le Maroc aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.