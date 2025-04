Vatican : le timbre "Cede vacante" est disponible

Les philatélistes du monde entier ont désormais un nouvel objet de désir : le timbre spécial Sede Vacante du Vatican.

Les timbres, publiés lundi, marquent l'interrègne entre la mort du pape François et l'élection de son successeur, une période connue sous le nom de "Sede Vacante", qui signifie siège vacant en latin.

Ils peuvent être achetés dans la Cité du Vatican et dans les environs de la basilique Saint-Pierre, où Francesco Santarossa et son père Ermenegildo, 88 ans, tiennent un magasin de numismatique et de timbres.

L'aîné des Santarossa gère la boutique depuis qu'il a quitté la gendarmerie papale en 1971.

La passion de l'ancien gendarme pour les timbres remonte à l'époque où il vivait à Fontanafredda, sa ville natale dans le nord de l'Italie.

Là, il aidait les personnes qui ne savaient pas lire à expédier le courrier à leurs familles à l'étranger et il était fasciné par les beaux timbres apposés sur les enveloppes.

Il a passé le flambeau à son fils Francesco, qui s'occupe aujourd'hui de leur boutique.