Burkina Faso : manifestation en soutien au gouvernement à Ouagadougou

Des milliers de Burkinabès ont pris d’assaut la place de la Nation à Ouagadougou pour réaffirmer leur soutien au capitaine Traoré. Pancartes en main, les pro Ibrahim Traoré étaient remontés contre le Général Michaël Langley.

*Le Commandant de l’US AFRICOM avait affirmé que les "ressources minières du Burkina Faso, ainsi que certains revenus issus de la coopération avec la République populaire de Chine, ne profiteraient pas à la population et serviraient plutôt à la protection du « régime en place »"**.*

« Le général américain et surtout les prédateurs, qu'ils quittent le mensonge. Le Burkina Faso n'est contre personne mais nous admettrons plus de péage. Le général est un menteur. Nous bien nous appartiennent nous l'exploitons quand nous voulons et le vendons à qui nous voulons l'Amérique nous a menti pendant longtemps point cette fois-ci nous sommes debout pour défendre notre honneur », a déclaré Oscibi Joan artiste musicien Burkinabé.

« S'ils veulent éliminer le capitaine Traoré qu'il élimine d'abord le peuple. Ce que nous avons vécu en 1987 ne se répétera plus. Ce qui est arrivé au capitaine Sankara ne va pas arriver au capitaine Traoré. Nous irons jusqu'au bout pour défendre notre président.», s'est insurgé Haroun Sawadogo manifestant.

Le gouvernement burkinabè est venu exprimer son soutien aux Burkinabè présent à cette place. Une occasion pour Jean Emmanuel Ouédraogo, le chef du gouvernement, de livrer le message du leader à ses partisans : « Le temps est venu de ne plus jamais courber l’échine. Que le peuple burkinabé se libère définitivement, que le peuple du Sahel se libère définitivement. Que les Africains et les combattants de la liberté dans le reste du monde se mettre debout parce que le combat va se poursuivre jusqu'à la victoire », a-t-il déclaré.

« Tout est mis en oeuvre pour que l' or du Burkina Faso profite aux Burkinabè » a affirmé le Premier ministre lors d’une interview télévisé le lundi 28 Avril 2025.