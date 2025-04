BRICS : le Brési appelle à renforcer la coopération des pays du SUD

Les ministres des affaires étrangères du blocs des BRICS se sont réunis à Rio de Janeiro mardi pour la deuxième et dernière journée de réunion.

Il s’agissait du premier rassemblement unifié avec les représentants des 11 états membres actuels et les nouveaux partenaires admis en 2024.

Le ministre du Brésil, qui assure la présidente tournante du groupe, a appelé à un renforcement de la coopération entre les pays du Sud.

« Il n'est pas dans l'intérêt du Brésil ni de nos partenaires des BRICS de vivre dans un monde fracturé. Nous devons renforcer le multilatéralisme et la coopération en tant qu'outils permettant de relever les défis actuels. Selon la devise adoptée par le Brésil pour sa présidence des BRICS, il faut renforcer la coopération entre les pays du Sud pour une gouvernance plus inclusive et durable. », a déclaré Mauro Vieira, ministre brésilien des affaires étrangères.

Le bloc comprend désormais le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Éthiopie et l'Argentine.

Avec sa récente expansion, le BRICS vise à amplifier la voix du Sud.

« Nous avons discuté du rôle des BRICS dans la promotion de la paix, la résolution pacifique des conflits et la résolution des crises mondiales. Des déclarations claires ont été faites sur la nécessité de renforcer le rôle des Nations unies, en soulignant notamment l'urgence de réformer le Conseil de sécurité, afin de le rendre plus représentatif, légitime et efficace, en particulier avec une plus grande participation de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine. », a ajouté le ministre brésilien des Affaires étrangères.

Cette réunion ministérielle s'inscrit dans le cadre de la préparation du 16e sommet des BRICS, qui réunira les chefs d'État à Rio de Janeiro en juillet.