Abdoulaye Harouna : icône nigérienne de la BAL

Son nom résonne comme un hymne au sein de la Basketball Africa League (BAL). Abdoulaye Harouna, l'un des piliers ayant traversé les cinq saisons de cette compétition d'élite, est devenu une véritable légende vivante.

Pour l'attaquant nigérien, la BAL représente bien plus qu'un simple tournoi : c'est une histoire d'amour forgée dans la sueur et la passion. "Avant la BAL, je n’étais pas vraiment connu en Afrique", confie-t-il. "Même si j’ai passé une grande partie de ma carrière aux États-Unis, mon absence en équipe nationale m’a empêché de briller sur la scène continentale, que ce soit à l’AfroBasket ou à l’AfroCan. Mais grâce à la BAL, ma renommée a franchi les frontières, et aujourd’hui, je suis un visage familier sur tout le continent."

À 33 ans, Harouna est devenu une véritable star de la BAL. Ancien joueur des Miami Redhawks, il incarne aujourd'hui un modèle de leadership, de détermination et de caractère, des qualités qui inspirent ses coéquipiers. Son jeu est un mélange parfait de tirs tranchants et de défense implacable.

Un style qui n’échappe pas à Libasse Faye, l’entraîneur de l’ASC Ville de Dakar : "Harouna est un joueur expérimenté, et c'est pour cela qu'on l’a recruté. Il apporte à l’équipe la maturité et la stabilité dont nous avons besoin. Nous savons ce dont il est capable ; il peut changer le cours d’un match à tout moment."

Pourtant, malgré ses innombrables récompenses individuelles et ses statistiques impressionnantes, Harouna n’a toujours pas remporté le titre tant convoité : celui de champion de la BAL. Un objectif qui lui échappe encore. "J’ai remporté presque toutes les distinctions individuelles possibles et mes statistiques parlent pour moi", explique-t-il. "Mais ce qui me manque, c’est ce titre de champion. C’est l'ultime défi que je veux relever. Cette saison, je suis plus déterminé que jamais. Et puis, il y a quelque chose de spécial à jouer sur son propre continent."

Cependant, la route vers ce sacre tant désiré s’annonce semée d’embûches. Dans la Conférence du Sahara, Harouna et son équipe de l’ASC Ville de Dakar devront affronter des adversaires redoutables, tels que l'US Monastir, champion en 2022, ou Petro Luanda, tenant du titre. Le défi est de taille, mais l'attaquant nigérien est prêt à tout donner pour décrocher enfin le graal.