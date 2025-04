Un partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Olympique de Marseille

Le Stade Vélodrome a récemment accueilli un événement exceptionnel célébrant le partenariat entre l'Olympique de Marseille (OM) et la Côte d'Ivoire. Les joueurs de l'OM ont porté un maillot collector mettant en avant 22 villes et sites emblématiques du programme "Sublime Côte d'Ivoire", transformant le stade en une vitrine de la richesse ivoirienne.

Une soirée festive et culturelle

Avant le match, les salons du Vélodrome ont été animés par une exposition gastronomique, culturelle et artistique, offrant aux spectateurs une expérience immersive de la Côte d'Ivoire. Le Ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a donné le coup d'envoi fictif aux côtés de Basile Boli, légende de l'OM, et d'Asalfo, leader du groupe Magic System.

Un partenariat stratégique

Siandou Fofana a exprimé sa fierté quant au rayonnement offert par cette opération, soulignant l'importance de la collaboration entre le sport et le tourisme. Pablo Longoria, président de l'OM, a salué cette initiative qui renforce les synergies entre les deux domaines et ouvre la voie à de nouvelles opportunités de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France.

Une ambition partagée

Ce partenariat va au-delà de la promotion touristique, envoyant un message fort d'une Côte d'Ivoire moderne et dynamique. Les deux parties affichent une ambition commune : construire des ponts solides entre les peuples par le sport, la culture et l'attractivité touristique. Déjà, en novembre dernier, une délégation de l'OM s'était rendue en Côte d'Ivoire pour consolider ce partenariat stratégique.

Des supporters mobilisés

À Abidjan, les supporters de l'OM ont suivi le match dans une ambiance électrique, recréant l'esprit du Vélodrome au cœur de la ville. Le fan-club officiel, dirigé par Élie, a organisé un rassemblement festif pour soutenir l'équipe, démontrant l'attachement indéfectible des Ivoiriens au club phocéen.