RDC : le ministre des Affaires étrangères belge rencontre Tshisekedi

Après l'Ouganda et le Burundi, le vice-Premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot a terminé sa tournée dans la région des Grands Lacs en République Démocratique du Congo.

Le lundi 28 avril à Kinshasa, il a rencontré tour à tour la Première ministre congolaise, Judith Suminwa, et le président Félix Tshisekedi, lors des discussions qui ont porté, entre autres, sur la crise actuelle avec le Rwanda.

Bien qu'il ait salué les efforts du Qatar et des États-Unis, qui ont conduit à un accord de principe entre Kinshasa et les rebelles du M23 d'une part, et entre Kinshasa et Kigali d'autre part, Maxime Prévot a également profité de cette occasion pour insister sur la nécessité de rester vigilant.

« Nous devons faire preuve de prudence vis-à-vis des démarches entreprises par Doha et Washington. Si nous accueillons ces initiatives avec optimisme, il est essentiel d'évaluer les résultats tangibles qui pourraient se manifester dans les jours ou semaines à venir. Cela garantira que, même si un chemin a été ouvert, il continuera d'être suivi, sans obstacles majeurs, pour atteindre l'objectif souhaité », a-t-il souligné.

Maxime Prévot a souligné que, contrairement à d'autres acteurs internationaux qui adoptent une « approche plus transactionnelle » dans leur diplomatie, Bruxelles n'a pas l'intention de « vampiriser » les ressources de la République Démocratique du Congo. Il a également encouragé le président Tshisekedi à ne pas ignorer les initiatives internes dans la résolution des crises.