Les papes africains : une histoire oubliée

Entre 484 et 519, trois papes originaires de la province romaine d'Afrique ont occupé le trône de Saint-Pierre. Le plus célèbre d'entre eux, Gélase Ier, a affirmé la suprématie de Rome et de la papauté sur l'ensemble de l'Église, d'Orient comme d'Occident.

Il est également à l'origine de la fête de la Saint-Valentin, instaurée en 496 pour honorer le martyr chrétien saint Valentin.

Une suprématie affirmée

Gélase Ier a joué un rôle important dans l'histoire de l'Église, en affirmant l'autorité de la papauté sur les Églises d'Orient et d'Occident. Selon les experts, sa vision de la papauté allait plus loin que celle de ses prédécesseurs.

L'origine de la Saint-Valentin

La Saint-Valentin, célébrée le 14 février, trouve son origine dans les Lupercales, une fête romaine de l'amour et de la fertilité. Gélase Ier a tenté de christianiser cette tradition païenne en l'honneur de saint Valentin, un prêtre qui a continué à célébrer des mariages en secret malgré leur interdiction par l'empereur Claude II.

À quoi ressemblaient les papes africains ?

Il est difficile de savoir avec précision à quoi ressemblaient les trois papes africains, car la notion de race était différente dans l'Empire romain et au Moyen Âge. Les experts pensent que la communauté nord-africaine était très multiculturelle, avec des groupes berbères et puniques locaux, des esclaves affranchis et des personnes venues de Rome.

L'absence de pape africain pendant plus de 1 500 ans

Depuis Gélase Ier, aucun pape n'est originaire d'Afrique. Les experts attribuent cela à la chute de l'Empire romain et à l'incursion des musulmans en Afrique du Nord au VIIe siècle. Cependant, certains pensent que le processus d'élection d'un nouveau pontife est devenu un "monopole italien" pendant de nombreuses années.

Un avenir plus prometteur pour les Africains dans l'Église

Le catholicisme se développe plus rapidement en Afrique subsaharienne aujourd'hui que partout ailleurs. Les derniers chiffres indiquent qu'il y avait 281 millions de catholiques en Afrique en 2023, soit 20 % de la congrégation mondiale. Trois Africains sont en lice pour succéder au pape François, mais les experts pensent que le pouvoir de l'Église se trouve encore au Nord, où se trouvent ses ressources. Peut-être qu'un jour, un pape africain sera élu.