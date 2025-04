Les États du Sahel soutiennent l'initiative marocaine d'accès à la mer

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pays enclavés, ont approuvé une initiative du Maroc visant à leur donner accès à l'océan Atlantique, a annoncé le ministère marocain des Affaires étrangères.

Les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays d'Afrique de l'Ouest sous domination militaire ont fait part de leurs positions respectives lors d'une réunion lundi avec le roi Mohammed VI à Rabat, capitale du Maroc, selon un communiqué du ministère.

Le bloc des trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a annoncé l'année dernière sa sortie de la CEDEAO. Ils ont ensuite créé leur propre partenariat de sécurité, l'Alliance des États du Sahel, rompu leurs liens militaires avec des partenaires occidentaux de longue date tels que les États-Unis et la France, et se sont tournés vers la Russie pour obtenir un soutien militaire.

En décembre 2023, le Maroc a annoncé une initiative commerciale visant à faciliter l'accès du Mali, du Burkina Faso et du Niger à l'océan Atlantique via les ports marocains, après que la CEDEAO a imposé des restrictions commerciales aux trois pays dirigés par la junte.

Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont réaffirmé leur « plein soutien et leur engagement à accélérer sa mise en œuvre » lors de la réunion royale, a indiqué le ministère.

Cette réunion intervient dans un contexte de tensions croissantes entre l'Algérie, rivale régionale du Maroc, et les États du Sahel.

Le mois dernier, l'Algérie a affirmé avoir abattu un drone malien alors qu'il pénétrait dans son espace aérien près de la ville frontalière de Tin Zaouatine. Le Mali a nié que le drone ait franchi la frontière.