Le Congrès honore l'unité féminine noire de la Seconde Guerre mondiale

La seule unité noire entièrement féminine à avoir servi en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, communément appelée « Six Triple Eight », recevra mardi la Médaille d'or du Congrès, à l'issue d'une longue campagne visant à récompenser ses efforts.

Le 6888e bataillon du Central Postal Directory a été reconnu pour avoir résolu une crise postale croissante lors de son séjour en Angleterre et, à son retour, pour avoir servi de modèle à des générations de femmes noires qui ont rejoint l'armée.

Elles ont éliminé un arriéré d'environ 17 millions de courriers en trois mois, soit deux fois plus vite que prévu. Le bataillon a ensuite servi en France avant de rentrer au pays. Et comme de nombreuses unités noires pendant la Seconde Guerre mondiale, leurs exploits n'ont jamais reçu la même attention que leurs homologues blanches – jusqu'à maintenant.

Lors d'une cérémonie prévue au Emancipation Hall du Capitol Visitor Center, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et d'autres personnalités remettront la médaille à la famille du commandant de l'unité, le lieutenant-colonel Charity Adams Earley.

Kim Guise, conservatrice principale et directrice des affaires de conservation au Musée national de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré que seules deux femmes parmi les 855 ayant servi dans l'unité étaient encore en vie.

« Cela montre bien le temps qu'il a fallu pour obtenir cette reconnaissance », a déclaré Mme Guise. « Il est vraiment important de reconnaître les accomplissements de ces femmes et ce qu'elles ont enduré pour servir leur pays en temps de guerre. »

La représentante du Wisconsin, Gwen Moore, co-parraine du projet de loi visant à décerner la médaille au 6888e bataillon du Central Postal Directory, a qualifié cet honneur tant attendu pour les femmes de l'unité.

« Ces héroïnes méritent ce qui leur est dû ; et je suis ravie que leur histoire soit racontée », a déclaré Mme Moore, une démocrate, à l'Associated Press lundi. « Je suis particulièrement honorée de veiller à ce que Mme Anna Mae Robertson, une de mes électrices, et les nombreux autres qui ont servi à ses côtés, soient reconnus pour leur dévouement désintéressé. »

En 2022, le Congrès a voté à 422 voix contre 0 pour décerner sa plus haute distinction au 6888e.

« C’est bouleversant », a déclaré à l’AP le major à la retraite Fannie Griffin McClendon, résidant en Arizona, après le vote. « Je n’y avais jamais pensé. »

McClendon a rejoint l’armée de l’air après son intégration et sa retraite en 1971. Elle a été la première femme à commander un escadron entièrement masculin au sein du Strategic Air Command.

Le 6888e a été envoyé outre-mer en 1945, à une époque où les organisations afro-américaines exerçaient une pression croissante pour inclure les femmes noires dans ce qu’on appelait alors le Women’s Army Corps et leur permettre de rejoindre leurs homologues blanches à l’étranger.

« Ils n'arrêtaient pas de nous réclamer pour aller outre-mer, alors j'imagine qu'ils ont trouvé une activité à faire à l'étranger : gérer le courrier », explique McClendon. « Et il y avait énormément de courrier… Ils pensaient que nous resterions là-bas deux ou trois mois à essayer de régler le problème. Eh bien, je pense qu'en un mois, un mois et demi environ, tout était réglé et tout allait bien.»

Le 6888e a travaillé sans relâche, traitant environ 65 000 courriers par équipe. Ils ont créé un système utilisant des cartes de localisation avec le nom et le numéro d'unité du militaire pour garantir la distribution du courrier.

Au fil des ans, l'histoire de l'unité a commencé à gagner en notoriété. Un monument a été érigé en 2018 à Fort Leavenworth, au Kansas, en leur honneur, et le 6888e a reçu la Mention élogieuse de l'unité méritoire en 2019. Un documentaire, « The Six Triple Eight », a été réalisé sur leurs exploits. En 2024, Tyler Perry a réalisé un film pour Netflix sur l'unité, avec Kerry Washington.