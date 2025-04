La Libye renoue avec l'organisation des compétitions sportives

Symbole puissant de résilience et de renouveau, la Libye est réapparue sur la scène sportive africaine en accueillant le 21 avril au 29 le 46e Championnat d'Afrique des clubs de volley-ball masculin dans la ville côtière de Misrata.

Ce tournoi, qui se déroule après plus d'une décennie de conflit et d'isolement international, est le reflet d'une nation qui s'efforce de retrouver sa place dans la vie culturelle et sportive du continent. À l'intérieur de la salle de sport internationale de Misrata, récemment rénovée, une énergie vibrante emplit l'air. Des athlètes venus de toute l'Afrique s'affrontent non seulement pour le titre de champion, mais aussi pour quelque chose de plus grand : une célébration de l'espoir.

L'événement a rassemblé 23 clubs de neuf pays, dont l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda et le Cameroun. Pour assurer le bon déroulement du tournoi, plus de 1 500 agents de sécurité et des équipes médicales complètes ont été déployés dans toute la ville, ce qui témoigne de l'engagement de la Libye à accueillir un événement de classe mondiale.

Pour beaucoup, ce championnat marque la fin d'une longue attente. La dernière fois que la Libye a accueilli un événement continental majeur de volley-ball, c'était en 2013. Depuis, des années de troubles ont empêché les stades de fonctionner. Aujourd'hui, la salle de sport animée de Misrata envoie un message différent : La Libye est prête à rejoindre la famille des nations africaines, non pas par la politique, mais par le langage universel du sport.

S'adressant à Africanews, Elteh Gachibassou, joueur de l'équipe U-16 du Congo-Kinshasa, a admis sa surprise face à l'organisation : "Tout d'abord, je pense que la Libye est très structurée", a-t-il déclaré. "Je pensais le contraire avant de venir, mais maintenant je vois que tout est bien organisé. Même si c'est la première fois que la Libye accueille depuis longtemps, l'organisation est vraiment bonne. Jean-Claude Maupita, président de la commission de contrôle, a fait écho à ce sentiment en déclarant : "Dans l'ensemble, les choses se passent bien et les organisateurs ont fait de leur mieux pour mettre en place les conditions nécessaires à la compétition. Le niveau de jeu est très bon. Il a insisté sur le fait que la bonne gestion du tournoi contribue à modifier les perceptions dépassées de la Libye à l'étranger.

Ambiance électrique à Misrata

Dans les tribunes, l'ambiance est électrique. Des supporters comme Ahmed, qui a assisté au match avec son jeune fils, ont exprimé un profond sentiment de fierté nationale "Mon fils et moi sommes arrivés tôt pour réserver une place afin de pouvoir regarder le match et soutenir Al-Swehli, l'équipe que nous encourageons", a-t-il déclaré. Un autre supporter a ajouté : "Je suis venu ici pour soutenir l'équipe que je supporte, en espérant qu'elle remporte le championnat. J'espère qu'ils pourront remporter le titre ici, comme ils l'ont fait en Algérie.

Le tournoi fait également partie d'un plan plus large visant à réintroduire la Libye dans les sports régionaux et internationaux. Les préparatifs sont déjà en cours pour que la Libye accueille le championnat arabe de volley-ball en janvier 2026. Cette vision à long terme témoigne non seulement d'une ambition sportive, mais aussi d'un désir plus profond de rétablir les liens culturels et diplomatiques de la Libye après des années d'isolement.

Abdelhakim Ramadan, chef du comité des arbitres en Libye, a souligné cet objectif plus large. "Nous sommes heureux de constater que la Libye accueille désormais des équipes de plus de 23 pays et des joueurs étrangers dans les clubs libyens. Rien ne perturbe les équipes ou les joueurs. Des entraîneurs étrangers ont également été recrutés et, aujourd'hui, la Libye est en sécurité. Nous accueillons chaleureusement tous les invités de la Libye dans notre patrie".

Pour la Libye, le 46e Championnat d'Afrique des clubs de volley-ball masculin est plus qu'un tournoi ; c'est une invitation à l'Afrique et au monde à assister à un nouveau chapitre - un chapitre défini par la résilience, la paix et l'espoir d'une nation qui renoue avec ses racines et ses voisins.

La Finale de ce 46 championnat d'Afrique des clubs de volleyball masculin opposera ce mardi : Swehly Sports Club de Libye àEspérance Sportive de Tunis (Tunisie)