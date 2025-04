Rapport alarmant d'Amnesty : le sombre état des droits humains en 2025

Dans son rapport annuel 2025, intitulé " La situation des droits humains dans le monde ", Amnesty International met en garde contre un recul généralisé des droits humains à l’échelle mondiale. En cause, un climat international de plus en plus hostile, dopé par le retour au pouvoir de Donald Trump.

L’ONG dénonce un « effet Trump » qui accélère les tendances autoritaires et banalise les violations des droits fondamentaux.

En moins de trois mois, l'administration Trump a orchestré le démantèlement express de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international, plus grand bailleur de fonds humanitaires au monde. Trump a également abrogé des lois protégeant les droits des femmes, des minorités ethniques, des personnes migrantes et LGBTQ+.

Ces décisions ont contribué à aggraver les crises existantes et encouragé la répression dans des pays comme la Turquie, le Bangladesh ou le Mozambique.

Amnesty fustige aussi les attaques de Washington contre la Cour pénale internationale, perçues comme une tentative d’affaiblir le droit international.

Le retrait des États-Unis des engagements climatiques compromet également la réponse globale à l’urgence écologique.

Autre sujet d’inquiétude : l’inaction globale face aux conflits actuels. Le rapport dénonce l’intensification des frappes russes contre les civils en Ukraine, les violences sexuelles au Soudan et les opérations militaires israéliennes à Gaza, qualifiées de « génocide en direct ».

Amnesty appelle les démocraties à réagir, à défendre les institutions multilatérales et à contrer cette dérive brutale. Le rapport souligne que seule une mobilisation internationale urgente permettra de freiner l’érosion des droits acquis ces dernières décennies.