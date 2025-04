Guerre en Ukraine : les Ukrainiens doutent de la trêve de Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé lundi une trêve de trois jours à partir de minuit le 8 mai (21 h 00 GMT le 7 mai).

Le Kremlin a déclaré que M. Poutine avait ordonné une cessation totale des hostilités pour marquer le 80e anniversaire du Jour de la Victoire de la Russie, qui tombe le 9 mai.

La Russie a appelé l'Ukraine à rejoindre la trêve, a déclaré le Kremlin, ajoutant que les troupes russes donneraient une "réponse adéquate et efficace" si l'Ukraine violait le cessez-le-feu.

Le Kremlin a noté que la Russie "déclare une fois de plus quel est prêt à participer à des pourparlers de paix sans conditions préalables", à s'attaquer aux causes profondes de la crise ukrainienne et à avoir des interactions constructives avec les partenaires internationaux.

En réponse à la décision de cessez-le-feu de la Russie, le ministre ukrainien des affaires étrangères, Andrii Sybiha, a publié sur la plateforme de médias sociaux X que si la Russie veut vraiment la paix, elle devrait cesser le feu immédiatement, et ne pas attendre jusqu'au 8 mai.

Il a également déclaré que l'Ukraine était prête à soutenir un cessez-le-feu durable, crédible et complet, qui devrait durer au moins 30 jours.