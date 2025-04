Succession du pape François : les cardinaux en conclave à partir du 7 mai

Après les funérailles du pape François samedi, les catholiques sont en attente de la nomination de son successeur. Le conclave des cardinaux qui doivent élire le futur souverain pontife commence le 7 mai.

Les supputations sont déjà en marche sur les favoris à la charge catholique suprême. Les médias s'intéressent également aux profils et aux aspects géographiques.

Les cardinaux sont interrogés en particulier sur le cas singulier d'un pape qui est originaire du continent africain.

« Ce que je chercherais, c’est un pape qui connaît le fonctionnement du Vatican ; pour moi, son origine n’est pas si importante. Mais bien sûr, ce serait un grand honneur pour l'Afrique de recevoir... même si nous obtenons un bon nombre de votes pour une personne africaine, ce serait un bon signe. C’est là que l’Église est particulièrement dynamique et en croissance constante. », a déclaré Cardinal Wilfrid Napier, Afrique du Sud.

Le vote pourrait mettre révéler les divisions. Entre partisans de l'engagement de François en faveur de la paix et des personnes vulnérables, et les conservateurs davantage concentrés sur la nécessité de forger l'unité et de recentrer l'Église sur les doctrines fondamentales.

« Espoir d’unité. Nous commençons maintenant par la prière et le désir de trouver une figure ayant le courage de continuer avec sa propre individualité. Il n’a pas besoin d’être le même que François, mais il ne doit pas perdre la voie tracée par François. » , a déclaré Cardinal Ángel Sixto Rossi, Argentine

Cent trente-cinq cardinaux âgés de moins de 80 ans sont appelés aux urnes. Ils réuniront dans la chapelle Sixtine, au Vatican pendant leur conclave. Le vote se déroulera à huis-clos et peut durer plusieurs jours.