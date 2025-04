RDC : le parc national des Virunga célèbre son 100e anniversaire dans un climat tendu

Le parc national des Virunga, situé dans le Nord-Kivu, à l'est de la RDC, célèbre son 100e anniversaire.

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc se trouve dans une région déchirée par les conflits depuis plus de 20 ans.

L'espace est considéré comme un refuge pour les groupes armés - d'un côté, les rebelles du M23, et de l'autre, les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF). Plus de 300 écogardes chargés de protéger le parc ont été tués par des groupes armés et des braconniers au cours des deux dernières décennies.

"Récemment, près de Rumangabo, nos éco-gardes ont été attaqués par des groupes armés venant du Rwanda. Parfois, ce sont les FDLR, parfois les M23. Nous sommes soudainement attaqués au cours de nos patrouilles par des groupes armés que nous ne reconnaissons même pas", regrette Amos Paluku, agent de l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. "Nous demandons à la communauté internationale de nous soutenir et de faire pression sur ces groupes qui ne cessent d'attaquer nos gardes forestiers pendant qu'ils font leur travail", demande-t-il.

À cela s'ajoute l'exploitation illégale des terres. Aujourd'hui, au moins 35 % des 7 800 kilomètres carrés du parc sont exploités de manière frauduleuse, principalement pour l'agriculture et la production de charbon de bois.

"C'est le parc le plus important au monde, mais aussi celui qui a connu le plus grand sacrifice. Nous devrions voir Virunga comme un symbole de résilience, de reconstruction et de vision pour l'avenir. Ce parc n'est pas seulement une question d'animaux - ses écosystèmes contribuent directement au bien-être de la population congolaise", rappelle Emmanuel de Merode, directeur du parc.

Ce contexte de menace permanente rend la conservation de l'environnement extrêmement difficile dans le parc des Virunga.