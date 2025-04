Maroc : 30ème édition du Salon international de l'édition et du livre

Du 17 au 27 avril, Rabat a accueilli la 30ème édition de sa célèbre foire du livre. Cette année, la coopération entre les Émirats arabes unis et le Maroc était à l'honneur.

La 30ème foire du livre de Rabat présente des livres de centaines d'éditeurs du monde entier, abordant d'innombrables sujets, de l'histoire à la technologie. Cette année, 700 exposants venus de 48 pays, ont proposé des livres en arabe, en anglais et en français.

L'émirat de Sharjah était l'invité d'honneur de cette année dans le cadre de la coopération culturelle entre les Émirats arabes unis et le Maroc. Plusieurs écrivains et poètes émiratis ont donc pris part à la foire du livre, qui a fermé ses portes le 27 avril.

Un programme varié

Durant dix jours, les visiteurs ont pu participer à des séances de dédicaces et des activités ludiques pour les grands et les petits. Le programme comprenait notamment des ateliers pour les enfants destinés à les encourager à lire.

La foire du livre de Rabat, qui a débuté en 1987, est l'occasion pour les éditeurs de découvrir les dernières tendances de l'industrie du livre.

Quel avenir pour le livre ?

Alors que le public a tendance à délaisser la lecture, Othmane Laraqui, qui a ouvert une librairie qui propose des ouvrages en anglais, se dit optimiste quant à l'avenir des livres physiques.

"Les livres physiques n'ont jamais été aussi tendances qu'aujourd'hui. Nous pourrions penser le contraire, mais ce n'est pas le cas. Rappelez-vous quand nous avons été enfermés pendant le COVID ? Partout dans le monde, les ventes de livres physiques ont explosé", observe-t-il.

La 30ème édition du Salon international de l’édition et du Livre (SIEL) a rassemblé plus de 403.000 visiteurs, selon les chiffres communiqués par le ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.