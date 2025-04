L'influence de Musk à Washington grandit tandis que sa popularité décline

Elon Musk a passé des années à se forger une réputation de titan des affaires et de visionnaire technologique, balayant critiques et sceptiques pour devenir l'homme le plus riche de la planète. Un sondage AP-NORC révèle que, depuis sa prise de pouvoir à Washington, sa popularité a chuté.

Mais, avec l'arrivée de Musk à Washington ces derniers mois, sa popularité a décliné, selon un sondage du Centre de recherche sur les affaires publiques Associated Press-NORC.

Seuls 33 % des adultes américains ont une opinion favorable d'Elon Musk, figure publique, à la tronçonneuse, publiant tard le soir et coiffée d'une casquette de campagne, représentant les efforts du président Donald Trump pour réduire et réformer le gouvernement fédéral. Ce pourcentage est en baisse par rapport aux 41 % de décembre.

« Je ne lui fais pas confiance »

« C'est une honte qu'il ait ruiné sa réputation », a déclaré Ernest Pereira, 27 ans, démocrate et technicien de laboratoire en Caroline du Nord. « Il a cru à son propre battage médiatique. »

Le sondage révèle qu'environ deux tiers des adultes estiment qu'Elon Musk a exercé une influence excessive sur le gouvernement fédéral ces derniers mois, même si cette influence pourrait bien être sur le point de disparaître. L'entrepreneur milliardaire devrait quitter son poste au sein de l'administration dans les prochaines semaines.

Musk est nettement moins populaire que l'ensemble des mesures visant à réduire les effectifs du gouvernement, que Trump a qualifiées de pléthoriques et corrompues. Environ la moitié des adultes américains estiment que le président républicain est allé trop loin dans la réduction des effectifs fédéraux, tandis qu'environ trois personnes sur dix pensent qu'il est sur la bonne voie et 14 % souhaitent qu'il aille encore plus loin.

Susan Wolf, retraitée de 75 ans et originaire de Pennsylvanie, estime que le gouvernement fédéral est trop gros, mais qu'Elon Musk a « tout gâché ».

« Je ne lui fais pas confiance », a-t-elle déclaré. « Je ne pense pas qu'il sache ce qu'il fait. »

Wolf, qui n'est inscrite à aucun parti politique, a déclaré que le succès d'Elon Musk dans le secteur privé ne se reflète pas à Washington.

« Il pense qu'on dirige un gouvernement comme on dirige une entreprise. Or, ce n'est pas le cas », a-t-elle déclaré. « L'un est dans l'intérêt du peuple, l'autre dans celui de l'entreprise. »

Une grande partie des réductions d'effectifs a été réalisée grâce au Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE), une initiative d'Elon Musk lors de sa campagne de l'année dernière. Des milliers d'employés fédéraux ont été licenciés ou contraints de démissionner, des contrats ont été annulés et des agences entières ont été paralysées.

Musk a réussi à infliger une thérapie de choc au gouvernement fédéral, mais il n'a pas atteint d'autres objectifs. Après avoir évoqué une réduction des dépenses de 1 000 milliards de dollars, il a fixé un objectif bien plus bas de 150 milliards de dollars. Même atteindre ce montant pourrait s'avérer difficile, et DOGE a régulièrement surestimé ses progrès.

Il devrait commencer à consacrer plus de temps à Tesla, son constructeur automobile électrique, qui a vu ses revenus chuter lorsqu'il travaillait pour Trump. Lors d'une récente conférence téléphonique, Elon Musk a déclaré aux investisseurs que « maintenant que le gros du travail de création du Département de l'Efficacité gouvernementale est terminé », il prévoit de ne consacrer qu'« un jour ou deux par semaine aux affaires gouvernementales ».

Au sein de l'administration, Elon Musk a poursuivi son évolution politique vers la droite. Bien que l'entrepreneur d'origine sud-africaine n'ait jamais été facile à catégoriser idéologiquement, il a défendu la lutte contre le changement climatique et a souvent soutenu les candidats démocrates.

Il critique désormais le « virus de l'esprit éveillé » et met en garde contre l'effondrement de la civilisation occidentale dû aux menaces de l'immigration illégale et des dépenses publiques excessives.

« Il fait le ménage »

Les sondages reflètent le conservatisme croissant d'Elon Musk. Seuls environ 2 indépendants sur 10 et environ 1 démocrate sur 10 ont une opinion favorable de lui, contre environ 7 républicains sur 10.

De plus, alors qu'environ 7 indépendants sur 10 et environ 9 démocrates sur 10 estiment que Musk a trop d'influence, seuls 4 républicains sur 10 environ partagent ce sentiment.

Mark Collins, 67 ans, directeur d'entrepôt du Michigan, plutôt républicain ces dernières années, a déclaré qu'Elon Musk « dirige ses entreprises avec rigueur et rigueur », et que « le gouvernement a vraiment besoin de plus de rigueur ».

« Il fait le ménage », a-t-il déclaré. « J'adore ce qu'il fait. »

Les républicains sont beaucoup moins susceptibles que les démocrates de s'inquiéter des récentes coupes budgétaires dans les agences, services ou subventions du gouvernement fédéral. Seuls 11 % se disent « extrêmement » ou « très » inquiets qu'eux-mêmes ou une personne de leur entourage soient touchés, tandis qu'environ deux tiers des démocrates et 44 % des indépendants partagent ces craintes.