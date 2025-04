Le conclave pour l'élection du nouveau pape débutera le 7 mai

Les cardinaux catholiques ont fixé lundi au 7 mai la date de début du conclave destiné à élire le successeur du pape François, reportant le vote secret de deux jours afin de mieux se connaître et de trouver un consensus sur un candidat avant leur séquestration dans la chapelle Sixtine.

Les cardinaux ont fixé cette date après leur arrivée pour la première journée de réunions informelles suivant les funérailles du pape François, samedi. Dans une ambiance chaotique, les journalistes ont lancé des questions sur l'ambiance et l'unité du peuple. Un journaliste d'une émission de télévision satirique italienne a demandé si un cardinal italien condamné par le tribunal pénal du Vatican pour des accusations financières serait autorisé à voter.

Le conclave aurait pu s'ouvrir dès le 5 ou le 6 mai, mais les cardinaux se sont accordés du temps supplémentaire pour s'exprimer lors de séances plus informelles, avec la participation de cardinaux de plus de 80 ans, qui ne seront pas admis à la chapelle Sixtine une fois le conclave ouvert.

« Il y a un espoir d'unité », a déclaré le cardinal argentin Ángel Sixto Rossi, archevêque de Cordoue âgé de 66 ans, que François a nommé cardinal en 2023.

De nombreux cardinaux ont évoqué le souhait de poursuivre l'action pastorale de François en faveur des personnes marginalisées et contre la guerre. Mais les conservateurs pourraient se concentrer davantage sur l'unité et le recentrage de l'Église sur les doctrines fondamentales mises en avant par saint Jean-Paul II et le pape Benoît XVI, plutôt que de poursuivre l'orientation de François vers la justice sociale et son engagement envers les femmes et les homosexuels.

Le cardinal britannique Vincent Nichols, archevêque de Westminster âgé de 79 ans, a insisté sur la nécessité pour l'Église de tendre vers l'unité, minimisant ainsi les divisions.

« Le rôle du pape est essentiellement de nous maintenir ensemble, et c'est la grâce que Dieu nous a donnée », a déclaré Nichols.

Le cardinal vénézuélien Baltazar Enrique Porras Cardozo s'est dit confiant qu'une fois le conclave commencé, une décision serait prise rapidement, « entre deux et trois jours ».

Cardinaux électeurs

Le Collège des cardinaux qui élira un nouveau pape comprend des membres venus des quatre coins du monde, nommés par François au cours de ses 12 années de pontificat pour apporter de nouveaux points de vue.

Nombre d'entre eux n'ont passé que peu, voire pas du tout, de temps à Rome pour faire connaissance avec leurs collègues, ce qui sème l'incertitude dans un processus qui exige que les deux tiers des cardinaux en âge de voter se rallient à un seul candidat.

Nichols a reconnu que les 135 cardinaux électeurs – dont 108 ont été nommés par François – ne se connaissent pas très bien. Les 20 derniers ont été nommés début décembre.

« Nous avons toute la semaine », a déclaré Nichols à son arrivée.

Seuls les cardinaux de moins de 80 ans sont autorisés à voter, et on ignore combien des 135 participants participeront. Un cardinal espagnol a déclaré qu'il ne viendrait pas à Rome pour des raisons de santé.

Une grande incertitude plane sur l'admission du cardinal Angelo Becciu, autrefois l'un des cardinaux les plus puissants du Vatican, à la chapelle Sixtine. En 2020, François a contraint Becciu à démissionner de son poste de chef du bureau de la sainteté du Vatican et à renoncer à ses droits de cardinal en raison d'allégations de détournement de fonds et de fraude financière. Becciu a nié tout acte répréhensible, mais a été jugé devant le tribunal pénal du Vatican et reconnu coupable d'infractions financières en décembre 2023.

Il a fait appel de sa condamnation et a participé aux réunions pré-conclave, mais la question de son droit de vote demeure. Les statistiques officielles du Vatican le classent comme « non-électeur ». Lors de son éviction en 2020, Becciu avait déclaré lors d'une conférence de presse organisée à la hâte qu'il ne voterait pas lors d'un futur conclave. Cependant, il a récemment insisté sur son droit de vote, et les canonistes ont examiné attentivement le document du Vatican régissant le conclave pour déterminer s'il avait raison.

L'affaire a été discutée lundi par les cardinaux, mais aucune résolution n'a été trouvée, a déclaré le Vatican.

Candidats à la papauté

Si François a renforcé ses rangs cardinaux, il n'est pas certain que tous souhaitent voir l'Église perpétuer son image.

Lundi, la moindre apparition d'une casquette rouge le long de la majestueuse colonnade de la place Saint-Pierre a fait courir les journalistes, caméras et enregistreurs en l'air, pour capturer l'ambiance.

Le cardinal italien Matteo Zuppi, considéré comme un candidat à la succession pape, a navigué avec humour dans la mêlée de journalistes, plaisantant en disant qu'il « retenait son souffle » tandis que les micros et les caméras l'entouraient jusqu'à la porte du Vatican.

Voix africaines

Le cardinal nigérian John Olorunfemi Onaiyekan, archevêque émérite d'Abuja, a été interrogé sur la question de savoir si les cardinaux africains se ralliaient à un candidat en particulier.

L'année dernière, les évêques africains avaient adopté une position remarquablement unie contre l'engagement de François envers les personnes LGBTQ+, refusant d'appliquer sa déclaration autorisant les prêtres à bénir les couples de même sexe. Face à une telle position, certains spéculent que les 18 cardinaux électeurs africains pourraient contribuer à empêcher l'émergence d'un candidat progressiste.

« Nous ne sommes pas venus ici pour un rassemblement politique. Nous sommes venus pour faire sortir un pape », a déclaré Onaiyekan, qui, à 81 ans, est trop âgé pour voter, mais peut influencer la façon dont les jeunes électeurs le feront.

Voix asiatiques et latino-américaines

Le cardinal indien Anthony Poola, archevêque d'Hyderabad âgé de 61 ans, a déclaré avoir ressenti un sentiment d'unité parmi ses confrères cardinaux, tout en admettant que « tout pouvait arriver ». Cardinal relativement jeune, Poola est l'un des quatre électeurs indiens qui participeront au conclave, dont trois, dont Poola, ont été nommés par François.

« Quiconque se présentera devra être le successeur de saint Pierre, et nous espérons tous qu'il sera un bon pape », a-t-il déclaré.

Rossi, le cardinal argentin, a déclaré espérer que le message de « miséricorde, de proximité, de charité, de tendresse et de foi » de François les accompagnerait dans la recherche d'un successeur.

Il a toutefois reconnu que la tâche était ardue. Interrogé sur son sentiment à l'idée de participer à son premier conclave, il a répondu en riant : « Peur ».