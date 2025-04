Armement : hausse historique des dépenses militaires mondiales

Selon le dernier rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), publié ce lundi, les dépenses militaires mondiales ont connu leur plus forte progression depuis la fin de la guerre froide, atteignant 2 718 milliards de dollars en 2024.

Une envolée de 9,4 % sur un an, qui marque la dixième année consécutive de hausse. Face à des conflits prolongés et la perception d’éventuelles menaces, de plus en plus de pays sacrifient d'autres priorités budgétaires pour renforcer leur arsenal militaire.

L'augmentation a été particulièrement marquée en Europe, où les dépenses militaires ont progressé de 17 %, sous l'effet de la guerre en Ukraine qui continue de peser lourdement. La Russie a consacré 149 milliards de dollars à son armée, avec un budget en hausse de 38 % sur un an, soit un montant deux fois supérieur à celui de 2015. De son côté, l'Ukraine, malgré des ressources limitées, a dédié 34 % de son produit intérieur brut à la défense, établissant un record mondial.

L'Allemagne s'est également illustrée avec une hausse spectaculaire de 28 % de son budget militaire, devenant pour la première fois depuis sa réunification le premier contributeur en Europe, devant le Royaume-Uni et la France.

Au Moyen-Orient, les dépenses d'Israël ont bondi de 65 %, atteignant 46,5 milliards de dollars, soit la plus forte progression enregistrée depuis la guerre des Six Jours en 1967, dans un contexte de guerre à Gaza et de tensions croissantes avec le Hezbollah.

À l'inverse, l'Iran, pénalisé par les sanctions économiques, a vu ses dépenses militaires diminuer de 10 %.

Avec 997 milliards de dollars investis, les États-Unis conservent leur rang de première puissance militaire mondiale, représentant 37 % des dépenses globales. Leur budget vise notamment à moderniser leurs capacités face à la Chine et à la Russie.

Deuxième au classement, la Chine poursuit son effort massif avec 314 milliards de dollars investis, marquant sa trentième année consécutive de hausse.

Au sein de l'OTAN, 18 membres sur 32 ont désormais atteint ou dépassé l'objectif des 2 % du PIB consacrés aux dépenses militaires, un chiffre inédit depuis l'adoption de cette norme en 2014.