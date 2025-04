Ouganda : le gouvernement déclare la fin de la 6ème épidémie d'Ebola

42 jours après la sortie de l’hôpital du dernier patient confirmé, le gouvernement ougandais a déclaré la fin de la sixième épidémie d’Ebola.

L’annonce a été faite par le ministère de la Santé ougandais le 26 avril 2025.

La fièvre hémorragique virale qui présente six souches différentes dont une déclaré au Soudan notamment, avait contaminé douze personnes confirmées et deux cas probables recensés en Ouganda depuis fin janvier.

Cette épidémie nommée Ebola-Soudan avait fait deux morts dans le pays.

Confirmée le 30 janvier 2025, cette épidémie d’Ebola était la seconde qui touchait l’Ouganda en moins de trois ans. La longue expérience du pays en matière de gestion des épidémies a permis une riposte rapide, coordonnée et efficace. (OMS)

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), « Dix personnes se sont rétablies de l’infection et 534 personnes ont été identifiées comme ayant été en contact avec les cas confirmés et probables et ont fait l’objet d’une surveillance étroite ».

Un essai de vaccin contre la souche Soudan a été lancé début février sans résultat concluant pour le moment.

Alors que les États-Unis ont annoncé l’arrêt de leur aide humanitaire, les Nations-Unies avaient lancé un appel pour lever 11,2 millions de dollars pour faire face à l’épidémie.