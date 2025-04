Les fidèles se recueillent sur la tombe du pape François à Rome

Les fidèles catholiques romains ont commencé à se rendre sur la tombe du pape François dimanche.

Reposant dans un simple tombeau blanc de la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome , le pape François a été inhumé samedi devant des dirigeants politiques du monde et une foule de centaines de milliers de personnes lui ont fait leurs adieux.

« Le pape François a été une source d'inspiration et un guide pour moi. Je dirais que le message qui m'a le plus marqué est celui de 'marcher, ne jamais s'arrêter'. Il y a aussi le message sur l'eau : "L'eau, lorsqu'elle s'arrête de bouger, devient putride". Ce message est resté gravé dans ma mémoire parce qu'il m'a vraiment encouragé à marcher dans la vie. Je suis venu ici parce que je n'ai malheureusement pas pu me rendre au Vatican plus tôt en raison d'autres engagements, et je suis donc venu ici pour lui dire au revoir et le remercier pour ce qu'il a fait. » , s'est confié Elias Caravalhal, fidèle de Rome, Italie.

Le pape François a choisi le lieu de son enterrement dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, près d'une icône de la Madone qu'il vénérait, parce qu'il reflète sa vie "humble, simple et essentielle", a déclaré vendredi l'archevêque qui administre la basilique.

« C’était vraiment beau de voir le pape et sa pierre tombale aujourd'hui. J'ai trouvé incroyable qu'il veuille être enterré ici, dans cette basilique. Parmi toutes les basiliques, c'est celle-ci qu'il a choisie. J'ai donc pensé que c'était vraiment extraordinaire. C'est une grande leçon d'humilité que d'être ici, sachant que je viens de Californie. Alors oui, c'était vraiment extraordinaire d'être ici»., s'est émerveillée Amaya Morris, touriste de Los Angeles, Californie.

Un conclave sera organisé pour élire le prochain pape. Aucune date n'a encore été fixée, mais il doit commencer avant le 10 mai.

Les cardinaux qui se sont rendus à Rome pour les funérailles de François se réuniront régulièrement cette semaine avant le conclave, afin de commencer à tracer la voie à suivre pour l'Église catholique, qui compte 1,4 milliard de fidèles.