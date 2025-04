Gaza : les stocks de nourriture épuisés en raison du blocus imposé par Israël

Le Programme alimentaire mondial a indiqué dans un communiqué qu'il avait livré les derniers stocks aux cuisines caritatives qu'il soutient dans le territoire, ajoutant que celles-ci devraient être à court de nourriture dans les prochains jours.

Il s'agit de la principale source de subsistance de centaines de milliers de Palestiniens dans la bande de Gaza.

La raison pour laquelle les stocks de nourriture sont épuisés est le blocus imposé par Israël depuis près de huit semaines.

« Les réserves alimentaires du Programme alimentaire mondial pour notre programme d'assistance alimentaire de base à Gaza sont totalement épuisées. Depuis le 2 mars, aucune marchandise humanitaire ou commerciale n'est entrée, et notre capacité de réponse continue de diminuer. Les 25 boulangeries que nous soutenions dans la bande de Gaza et qui desservaient 800 000 personnes ne sont plus opérationnelles. Les colis alimentaires, qui sont au cœur de notre programme et qui devaient être distribués à la moitié de la population de Gaza, ont été entièrement distribués. Les stocks restants ont été dirigés vers les cuisines de repas chauds, qui continuent à servir les personnes dans le besoin, mais ils devraient eux aussi être épuisés d'ici la fin du mois. Malheureusement, ces stocks ne couvrent que 25 % des besoins alimentaires de la population. La fermeture dure depuis plus de 50 jours. Si la situation reste inchangée, l'assistance vitale du PAM pourrait devoir prendre fin. Pour répondre aux besoins fondamentaux de la population de Gaza, il est essentiel que nous puissions reprendre immédiatement les livraisons de nourriture à Gaza. », a déclaré Antoine Renard, Directeur du PAM en Palestine.

Israël a interrompu l'entrée de toute nourriture, carburant, médicaments et autres fournitures à Gaza le 2 mars, puis a repris ses bombardements et ses offensives terrestres deux semaines plus tard, rompant ainsi un cessez-le-feu de deux mois avec le Hamas.

Environ 80 % de la population de Gaza, qui compte plus de 2 millions d'habitants, dépendent principalement des cuisines caritatives pour se nourrir, car les autres sources d'approvisionnement ont été fermées en raison du blocus israélien, selon les Nations unies.

Le PAM a soutenu 37 cuisines qui ont produit quelque 500 000 repas par jour.