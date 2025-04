Nature : les femelles bonobos s'imposent au sommet de la hiérarchie

Une nouvelle étude révèle une stratégie étonnante dans le règne animal : les femelles bonobos, en s’unissant, parviennent à dominer les mâles malgré leur infériorité physique.

Publiée jeudi dans la revue Communications Biology, cette recherche menée sur trois décennies en République démocratique du Congo montre que ces femelles forment de véritables coalitions pour repousser les mâles et s’imposer au sommet de la hiérarchie. Les scientifiques ont observé que ces groupes de femelles chassent les mâles des zones de nourriture.

Et plus elles coopèrent, plus elles gagnent en pouvoir. Fait rare : même sans liens familiaux, les femelles se soutiennent entre elles, s’alliant face aux mâles et se protégeant de leur agressivité. Cette tendance à former des coalitions transcende donc les frontières des groupes : nous savons qu'au moment de l'ovulation, chez les chimpanzés, les femelles sont battues. Il s'agit d'un schéma courant - la violence sexuelle masculine au moment de l'ovulation. Chez les bonobos, nous avons observé le contraire : elles reçoivent moins d'agressions de la part des mâles et remportent plus de conflits contre eux.

Cette stratégie collective donne aux bonobos femelles un net avantage social. Une forme de sororité animale qui intrigue et inspire.