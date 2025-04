L'Unicef alerte sur l'importance de la vaccination

Désinformation, crises humanitaires, croissance démographique, baisse des financements, des facteurs qui freinent les campagnes de vaccination et menacent la santé mondiale.

À l’occasion de la Semaine mondiale de la vaccination, l’OMS, l’UNICEF et Gavi lancent l’alerte : les maladies évitables reviennent. La rougeole fait un retour inquiétant. En 2023, on estimait 10,3 millions de cas dans le monde – une hausse de 20 % par rapport à 2022.

Et la tendance se poursuit. En 2025, déjà 138 pays ont signalé des cas. 61 d’entre eux font face à de véritables flambées. Sur le continent, la méningite progresse aussi. Rien que sur les trois premiers mois de 2025 : plus de 5 500 cas suspects et près de 300 décès dans 22 pays.

En 2024, ce chiffre était déjà de 26 000 cas dans 24 pays. Et la fièvre jaune, elle aussi, est en hausse. Pour l’OMS, l’UNICEF et Gavi, il est urgent d’agir. Il faut renforcer les programmes d’immunisation, maintenir les financements et protéger les progrès réalisés en 50 ans dans la lutte contre la mortalité infantile.