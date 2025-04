Frappe russe en Ukraine : Zelenskyy écourte son séjour en Afrique

Le président ukrainien a interrompu sa visite en Afrique du Sud en raison de l'attaque aérienne massive menée contre Kiev, dans la nuit de mercredi à jeudi. Volodymyr Zelensky, estime que Moscou cherche à mettre la pression sur les Etats-Unis en frappant massivement son pays.

"Nous défendons nos droits. C'est ce qui se passe. Et la Russie comprend que l'Ukraine se tient debout et fait pression sur notre peuple, sur l'Amérique. C'est la raison pour laquelle je relie la grève d'aujourd'hui avant tout. Je ne vois pas de pression sur la Russie ni de nouveaux trains de sanctions contre l'agression de la Fédération de Russie. Pour l'instant, nous espérons vraiment qu'il n'y aura pas de reproches, absolument pas d'émotions ni de reproches. Nous parlons très directement, nous pensons qu'avec plus de pression, de pression sur la Fédération de Russie, nous serons en mesure de rapprocher nos parties. En langage diplomatique, nous pourrons nous rapprocher d'un cessez-le-feu complet et inconditionnel". Volodymyr Zelensky, Président de l'Ukraine

Cette visite a marqué une avancée diplomatique pour le président ukrainien dans ses efforts pour contrer l'influence forte - et croissante - de la Russie en Afrique.