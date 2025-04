Droits de douane : Donald Trump favorable à un accord commercial avec la Chine

Donald Trump a affirmé mercredi, lors de sa conférence de presse, le président américain s'est montré plutôt optimiste. qu'il n'exclurait pas la conclusion d'un accord commercial 'équitable' entre les États-Unis et la Chine.

"Non, non, non. Je ne l'ai pas fait baisser. C'est toujours 145. Je ne l'ai pas baissé. J'ai dit qu'il s'agissait d'un tarif élevé. Il est élevé, mais je ne l'ai pas baissé. Cela signifie essentiellement que la Chine ne fait pas d'affaires avec nous, parce que c'est un chiffre très élevé. Si vous ajoutez cela au prix d'un produit, de nombreux autres produits ne pourront pas être vendus. ", a déclaré le président américain.

Et d'ajouter "Mais nous nous entendons bien. Je m'entends très bien avec le président Xi (président chinois Xi Jinping) et j'espère que nous pourrons conclure un accord. Dans le cas contraire, nous établirons un tarif et nous espérons qu'ils viendront ici et apporteront leur contribution. Et s'ils ne le font pas, ce n'est pas un problème."

La Chine, de son coté, a fait part de son opposition à la guerre tarifaire et à la politique de l'Amérique d'abord mises en avant par l’administration Trump. Au profit du multilatéralisme. Les droits de douane restent la pomme de discorde entre Washington et Pékin.