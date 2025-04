Au moins 50 000 fidèles ont déjà rendu hommage au Pape François

Des membres de la famille du Pape François ont rendu hommage au défunt pontife jeudi à la basilique Saint-Pierre.

François, décédé lundi à la suite d'un accident vasculaire cérébral, repose dans un simple cercueil en bois incliné sur une légère rampe. Il est mort à 88 ans.

Alors que des dizaines de milliers de personnes faisaient la queue pour entrer dans la basilique Saint-Pierre afin de se recueillir devant la dépouille du pape.

Selon les derniers chiffres publiés par le Vatican, plus de 50 000 personnes ont rendu hommage au défunt au cours des 12 premières heures de l'exposition publique, qui a débuté à 11 heures mercredi.

Alors que jeudi matin, les cardinaux arrivaient au Vatican pour leur réunion de "congrégation" depuis la mort du Pontife. Le conclave n’est pas encore ouvert. Les cardinaux disent se consacrer encore à François.

Le cercueil du pape sera fermé vendredi soir. Ses funérailles dérouleront samedi matin sur la place Saint-Pierre. Au moins 200 000 fidèles sont attendus et plus d’une soixantaine de chefs d’Etat et de têtes couronnées.