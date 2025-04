Réchauffement climatique : le blanchiment des coraux atteint un seuil critique

Le blanchiment massif des récifs coralliens, touchant désormais 84 % des récifs mondiaux, atteint des niveaux jamais observés dans l'histoire. Ce phénomène, lié au réchauffement des océans, constitue un avertissement sévère pour la biodiversité marine et l'équilibre de nos écosystèmes.

Selon l'Initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI), cet événement représente l'épisode de blanchiment le plus grave jamais enregistré, surpassant de loin les crises précédentes.

Depuis 1998, la planète a connu plusieurs épisodes de blanchiment des coraux, mais l'actuel dépasse en intensité ceux de 2014-2017, qui avaient touché près des deux tiers des récifs. Le phénomène est désormais entré dans une phase critique, amplifiée par l'année 2023, qui a été la plus chaude jamais mesurée. Cette chaleur extrême a des effets dévastateurs sur les coraux, éléments essentiels de la biodiversité marine. Leur blanchiment est une conséquence directe de l’expulsion des algues symbiotiques qui les nourrissent et leur donnent leurs couleurs. L’expulsion de ces algues crée des conditions extrêmement vulnérables pour les coraux, les exposant aux maladies et à la mort.

Melanie McField, co-présidente du Comité directeur caribéen du Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens, alerte : « Nous venons d’atteindre 1,5 degré Celsius dans l’océan, et on en voit déjà les conséquences à travers l’épisode de blanchissement de 2023-2024, qui est sans précédent. Et si c’est ça, le résultat de 1,5 degré... vous voyez bien. Et pourtant, à la vitesse actuelle, on va dépasser les 2 degrés. C’est très inquiétant. Les gens doivent vraiment prendre conscience de ce qu’ils provoquent en ne faisant rien. C’est une condamnation à mort pour les récifs coralliens. »

Ce phénomène ne touche pas uniquement l’environnement marin, mais menace également les économies qui dépendent de ces écosystèmes. En effet, les récifs coralliens sont d'une importance capitale pour la pêche, le tourisme et la protection des côtes contre l’érosion et les tempêtes. Ces écosystèmes, souvent qualifiés de "forêts tropicales de la mer", abritent près de 25 % de toutes les espèces marines.

Malheureusement, le blanchiment des coraux ne montre aucun signe de régression. La situation est exacerbée par l'augmentation continue des températures océaniques, qui entraîne l’extinction de plus en plus de récifs à travers le monde. Selon Mark Eakin, secrétaire exécutif de l’International Coral Reef Society :

« Ce que nous voyons est en train de transformer profondément notre planète, et remet en cause la capacité des océans à soutenir la vie et les moyens de subsistance. »

Les experts insistent sur l’urgence de prendre des mesures pour limiter l’impact du changement climatique. Réduire les émissions de gaz à effet de serre est la seule véritable solution pour endiguer cette crise écologique. Eakin poursuit : « La meilleure manière de protéger les récifs coralliens est de s’attaquer à la cause profonde du changement climatique, et cela signifie réduire les émissions humaines, principalement issues de la combustion de combustibles fossiles. Tout le reste ressemble davantage à un pansement qu’à une solution réelle. »

Les récifs coralliens, vitaux pour la biodiversité marine, sont aujourd'hui à un tournant critique. Si les actions nécessaires ne sont pas prises rapidement, la disparition de ces écosystèmes pourrait entraîner des conséquences irréversibles pour l'équilibre des océans et des communautés humaines qui en dépendent.