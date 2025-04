Paris : carton plein pour le concert "Solidarité Congo"

Le 22 avril, un concert caritatif intitulé « Solidarité Congo » a rassemblé près de 11 000 personnes à l’Accor Arena de Paris, témoignant d’une mobilisation sans précédent dans le monde de la musique.

Environ trente artistes, parmi lesquels le rappeur et chanteur franco-congolais Gims, Fally Ipupa, Dadju et Soolking, se sont produits pour soutenir les victimes du conflit en République démocratique du Congo (RDC), un drame souvent ignoré.

Ce concert a vu une palette d'artistes variés monter sur scène, allant du célèbre rappeur Gazo à Youssoupha, accompagné de Singuila, sans oublier le musicien congolais Moise Mbiye. À cette occasion, Sidiki Diabaté, musicien malien, a exprimé la conviction que la musique pouvait être un puissant vecteur de paix.

Les organisateurs ont souligné l'engagement des artistes, qui ont choisi de se produire gratuitement pour soutenir une cause qui leur tient à cœur. « La musique peut rassembler tout le monde et surtout pour de nobles causes », a déclaré Soolking, tandis que Fally Ipupa a appelé à « faire du bruit pour le Congo indivisible ».

Différents artistes francophones, dont des poids lourds du rap comme Damso et Ninho, avaient précédemment lancé la chanson « Free Congo » pour relayer les préoccupations concernant la situation en RDC.

Les témoignages poignants de femmes survivantes, projetés durant le concert, ont rappelé l’urgence de la paix et de la justice. Les récits et la mobilisation des artistes ont résonné avec le public, comme l’a souligné Emmanuel Duciel, un jeune fan de Lille, en notant que même si « un concert ne va pas changer les choses », il est essentiel de « tirer la sonnette d’alarme ».

Gims a clôturé l'événement en rappelant les difficultés énormes rencontrées en RDC. Ce concert, initialement programmé le 7 avril, avait été reporté à la suite de controverses sur la date, qui coïncidait avec le jour de commémoration du génocide rwandais. La Préfecture de police de Paris avait menacé d’interdire l’événement si la date n’était pas modifiée.