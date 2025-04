Le président Macron en visite officielle dans l'Océan indien

Le président Emmanuel Macron est arrivé à Madagascar mercredi pour une visite de deux jours visant à renforcer les liens bilatéraux et à consolider la présence de la France dans l'océan Indien, malgré des différends persistants enracinés dans l'ère coloniale.

Il est le premier président français à se rendre dans l'ancienne colonie depuis Jacques Chirac en 2005. Madagascar reste un pays francophone important avec une population de 30 millions d'habitants.

Emmanuel Macron doit s'entretenir et déjeuner avec son homologue Andry Rajoelina, puis signer des accords et rencontrer des jeunes et des chefs d'entreprise.

La France, confrontée à la contestation de la souveraineté de plusieurs de ses territoires et aux ambitions croissantes de la Chine et de la Russie dans cette partie de l'océan Indien, cherche à consolider son rôle de puissance régionale.

Madagascar revendique les îles Éparses, tout comme les Comores revendiquent l'archipel de Mayotte - deux territoires qui sont restés sous contrôle français après l'indépendance des nations africaines.

Ces territoires occupent une position stratégique dans le canal du Mozambique, une voie de transit majeure pour le commerce international, riche en hydrocarbures.

La cogestion

"Ces demandes de restitution relèvent de l'identité nationale, de l'accès aux ressources et d'un moyen de pression pour obtenir d'autres concessions de la part de la France", explique Denys-Sacha Robin, expert en droit maritime international à l'université de Paris Nanterre.

Les îles Éparses seront "discutées", selon l'Élysée. Paris privilégie une approche de "cogestion". En revanche, les nationalistes malgaches souhaitent que le président Rajoelina fasse pression en faveur d'une restitution totale, similaire à celle que Maurice a obtenue des Britanniques sur l'archipel des Chagos en 2024.

La question de la mémoire coloniale reste également au cœur des relations franco-malgaches. Le président Macron s'est engagé à soutenir le retour des objets culturels.