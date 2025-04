Kenya : William Ruto en Chine pour renforcer une alliance stratégique

Le président kényan William Ruto a entamé ce mardi une visite d’État de cinq jours à Pékin, à l’invitation de son homologue chinois, Xi Jinping. Il s’agit de la première visite officielle d’un dirigeant africain en Chine depuis le sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC).

Ce déplacement diplomatique de haut niveau comprend un programme chargé : un entretien bilatéral avec Xi Jinping, une cérémonie d’accueil officielle et un banquet, ainsi que des rencontres avec le Premier ministre Li Qiang et Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire.

La relation sino-kényane, qui s’est intensifiée au fil des décennies, repose aujourd’hui sur un partenariat stratégique global. La Chine demeure le principal partenaire commercial du Kenya, et Nairobi est devenu, en retour, le premier partenaire de Pékin en Afrique de l’Est.

Symbole fort de cette coopération : la ligne ferroviaire Mombasa-Nairobi. Ce corridor de 472 kilomètres, inauguré en 2017, a déjà transporté plus de 14,8 millions de passagers et 38,47 millions de tonnes de marchandises. Il illustre l’impact concret de l’Initiative chinoise la Ceinture et la Route (BRI) sur les infrastructures du pays.

Mais les liens entre les deux nations dépassent le domaine des transports. Agriculture, éducation, innovation technologique : la Chine s’est aussi engagée dans le développement du capital humain kényan, par le biais de bourses universitaires, de centres de recherche conjoints et de partenariats technologiques.

Le président Ruto souhaite désormais élargir ce cadre de coopération à l’innovation, aux technologies numériques et aux énergies renouvelables. Pékin représente pour Nairobi un partenaire clé pour atteindre ses objectifs de transition écologique et de transformation économique.