Afrique du Sud : une messe d'adieu à l'endroit du Pape François

La communauté catholique a rendu hommage au défunt Pape François, mercredi, à travers une messe à la Cathédrale du Christ-Roi de Johannesburg, en Afrique du Sud.

Les fidèles gardent du souverain pontife des opinions diverses, mais la sympathie reste la même.

« Nous avons des sentiments partagés, car perdre un pape, perdre quelqu’un, c’est toujours douloureux. En tant que chrétiens, nous savons que nous ne vivrons pas éternellement. Nous savons qu’il a œuvré pour le Créateur, et qu’il est retourné auprès de lui ». Déclare, Pinky Ramolodi, fidèle catholique.

« L’inclusion de la communauté LGBTQ+ dans l’Église a été très controversée... Il y avait beaucoup d’hommes et de femmes de cette communauté qui venaient ici... Et tout cela, c’est grâce au pape François. On est tristes qu’il soit parti, mais Dieu a accompli sa volonté. » Affirme, Friday Moffat, fidèle à la Cathédrale du Christ-Roi.

La Conférence des évêques catholiques d’Afrique australe s’est réunie à Johannesburg, pour adresser ses condoléances au Collège des cardinaux à travers le monde.