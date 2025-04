Soudan : nouveau massacre à El-Fasher, 30 morts dans l’attaque des RSF

La ville d’El-Fasher, située dans la région du Darfour-Nord, a été frappée entre dimanche et lundi par une offensive sanglante menée par les Forces de soutien rapide (RSF), un groupe paramilitaire en guerre ouverte contre l’armée soudanaise depuis plus de deux ans. Selon des sources locales, plus de 30 civils ont été tués et de nombreuses autres personnes blessées lors de ces attaques.

Les assauts ont eu lieu sur deux jours, touchant en particulier des zones résidentielles et des marchés dans le cœur de la ville, qui abrite actuellement plus d’un million de personnes, dont une grande partie a été déplacée à cause des violences prolongées dans la région. Cette attaque s’inscrit dans un contexte de guerre civile qui dure depuis 2023 et qui a déjà coûté la vie à plus de 24 000 personnes, selon les Nations unies, bien que les organisations locales avancent un nombre probablement plus élevé de victimes.

La situation à El-Fasher, déjà fragile, s'est considérablement détériorée ces dernières semaines. L'attaque de dimanche et lundi a non seulement fait des victimes, mais a également coupé les routes d’accès humanitaires, compliquant la distribution d’aide essentielle.

Les camps de déplacés, comme celui de Zamzam, qui abrite environ 400 000 personnes, sont devenus des zones inaccessibles aux travailleurs humanitaires.

El-Fasher, qui est toujours sous le contrôle de l’armée soudanaise, est devenue un terrain de combat stratégique pour les deux belligérants. Depuis un an, les forces de sécurité soudanaises ont tenté de s’emparer de la ville, accentuant la pression sur ses habitants et les camps de réfugiés voisins. Cependant, la RSF, issue des milices Janjawids, a intensifié ses attaques dans la région, exacerbant ainsi les souffrances de la population civile.

Les violences de ce mois d’avril ne sont pas un événement isolé. Elles surviennent moins d’une semaine après une autre offensive des RSF contre les camps de Zamzam et d’Abu Shouk, qui a fait plus de 400 victimes. Cette attaque a provoqué une fuite massive de civils, avec jusqu’à 400 000 personnes contraintes de quitter leurs abris, laissant la situation humanitaire dans un état désastreux.

Les experts redoutent que la violence ne continue de s’intensifier à mesure que les combats s’étendent à d’autres régions du Darfour, créant de nouveaux foyers de tensions. Les autorités soudanaises et les groupes humanitaires sont sous pression, alors que la région s’enfonce dans une crise de plus en plus complexe.

L'ONU a exprimé sa profonde inquiétude face à cette situation, soulignant que la violence continue de frapper des civils innocents qui n’ont nulle part où se réfugier.