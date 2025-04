États-Unis : Marathon de Boston 2025, doublé historique pour le Kenya

Le Marathon de Boston a offert cette année une édition exceptionnelle, marquée par des performances historiques et une symbolique familiale forte.

Sous un ciel dégagé et des conditions de course idéales, Sharon Lokedi et John Korir ont dominé lundi l’épreuve, offrant au Kenya un doublé mémorable.

Chez les femmes, Sharon Lokedi a réalisé une course magistrale, s’imposant en 2 heures, 17 minutes et 22 secondes. Ce temps abaisse de plus de deux minutes et demie le précédent record du parcours. Elle devance Hellen Obiri, double tenante du titre, de 19 secondes.

Un an plus tôt, Lokedi avait été battue par Obiri au sprint dans l’un des finals les plus serrés de l’histoire de l’épreuve. Cette fois, elle a su prendre l’avantage dans les derniers kilomètres grâce à une course agressive et tactique.

« C’était vraiment comme aller, aller, aller, sans relâche. Pouvoir changer de rythme à tout moment, c’est ce qui a fait la différence aujourd’hui. On s’est toutes poussées à aller plus vite, et je suis vraiment reconnaissante envers mes concurrentes d’avoir mis autant d’intensité dès le départ. C’est ce qui a permis ce résultat », a-t-elle déclaré à l’arrivée.

Chez les hommes, John Korir a remporté la course en 2 heures, 4 minutes et 45 secondes, signant le deuxième meilleur temps jamais enregistré sur le parcours bostonien. Six mois après sa victoire au marathon de Chicago, le Kenyan confirme son statut de favori sur la scène internationale.

Mais c’est surtout son arrivée qui a marqué les esprits : accueilli sur la ligne par son frère aîné, Wesley Korir, vainqueur de l’édition 2012, il signe une performance historique.

« Il m’a dit de m’attendre à une course difficile, et j’ai cru en moi. J’ai suivi ses conseils. Et à la fin, il m’a dit qu’il était fier, qu’il était content qu’il y ait deux frères champions à Boston », a confié le vainqueur du jour.

Derrière Korir, le Tanzanien Alphonce Felix Simbu prend la deuxième place, suivi du Kenyan Cybrian Kotut. L’Américain Conner Mantz termine au pied du podium, quatrième, après un sprint final à trois.

Le Marathon de Boston 2025 restera dans les annales : record féminin pulvérisé, performance masculine d’élite, et premier doublé familial de l’histoire de la plus ancienne épreuve annuelle de 42,195 km au monde.