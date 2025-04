Cybercriminalité : l'ONU alerte sur l’expansion des escroqueries asiatiques

C’est une traque ouverte contre les escrocs, qui soutirent via internet. Dans un rapport publié lundi, l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime interpelle sur l’extension des syndicats du crime asiatiques et la cyberfraude.

Plus récemment, de nombreux centres d’escroquerie ont été signalés en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, et en Afrique. Un essor qui inquiète l’Office des nations Unies.

Le rapport intitulé "Inflection Point: Global Implications of Scam Centers, Underground Banking and illicit Online Marketplaces in Southeast Asia", dévoile l'ampleur des syndicats du crime asiatiques dans les zones reculées, vulnérables et laxiste sur l'application de la loi.

En Afrique, le Nigéria est devenu un point central. Des descentes de police entre 2024 et 2025 ont conduit à de nombreuses arrestations, de personnes originaires d'Asie soupçonnées d'escroqueries à la crypto-monnaies et à l'amour.

En Zambie et en Angola des opérations de cyberfraude dirigés par des Asiatiques ont également été démantelés.

Une fraude, facilitée selon le rapport par les innovations technologiques dont les logiciels malveillants, l'intelligence artificielle et les technologies "deepfake".

Le rapport indique également que le trafic d'êtres humains découverts en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud serait étroitement liés à cette arnaque.

En exemple, fin 2023, au Pérou, plus de 40 Malaisiens ont été secourus après avoir été victimes de la traite des êtres humains par un gang basé à Taïwan, connu sous le nom de Red Dragon Syndicate, qui les a forcés à commettre des fraudes par voie électronique.

L'ONU estime que ces centaines de centres d'escroquerie génèrent à l'échelle industrielle près de 40 milliards de dollars de bénéfices annuels.