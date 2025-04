Washington songerait à réduire fortement sa présence diplomatique en Afrique

Les États-Unis pourraient considérablement réduire leur présence diplomatique en Afrique. C’est ce que révèle un projet de décret présidentiel consulté par le New York Times, mais aussitôt nié ce dimanche par Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine.

Daté du 20 avril, ce texte prévoit une réorganisation complète du département d’État, visant à recentrer la politique étrangère sur les intérêts américains, à réduire les dépenses et à lutter contre les abus.

Parmi les mesures proposées, la suppression des bureaux chargés du climat, des droits humains et de la démocratie. Mais le plus grand changement réside dans la réorganisation de la présence diplomatique américaine en quatre régions : l’Eurasie, le Moyen-Orient, l’Amérique latine et l’Asie-Pacifique.

Ainsi, le bureau actuel pour l’Afrique serait dissous et remplacé par un "bureau de l'envoyé spécial pour les affaires africaines", directement sous l’autorité de la Maison Blanche. De plus, toutes les ambassades et consulats jugés non essentiels en Afrique subsaharienne pourraient être fermés, les missions restantes étant regroupées sous cette nouvelle structure.

Cette initiative s’inscrit dans une série de décisions visant à réduire l’influence internationale des États-Unis et à réévaluer plusieurs partenariats historiques.

De plus, plusieurs médias américains ont rapporté des coupes potentielles dans le budget du département d’État, qui pourraient affecter des financements pour des organisations internationales comme l’ONU et l’OTAN.