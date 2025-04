Libye : une école de Misrata accueille des enfants du conflit soudanais

Alors que la guerre au Soudan pousse des millions de personnes à l’exil, de nombreuses familles trouvent refuge en Libye. Dans la ville côtière de Misrata, une école nommée Al Takamul offre une lueur d’espoir à ces enfants réfugiés en leur garantissant un accès à l’éducation. Fondée à la fin de l'année 2023, cet établissement soudano-libyen permet aux enfants déplacés de retrouver un but et une voie vers l'avenir.

L’école Al Takamul, qui ne disposait initialement que de deux salles de classe, accueille aujourd’hui plus de 750 élèves de différents niveaux, allant du primaire au secondaire.

Yasser Makki, directeur de l’école, explique : "Grâce au soutien de nos frères libyens et du ministère soudanais de l'Éducation, qui a rapidement saisi l’urgence de la situation et autorisé l’ouverture de cette école, nous avons pu offrir cette chance inestimable à nos enfants. Par la grâce de Dieu, cette école est une véritable bénédiction pour les élèves de tous niveaux. Nous en sommes profondément reconnaissants. C’est une initiative essentielle. Au nom du peuple soudanais, nous n’oublierons jamais ce geste de solidarité de nos frères et sœurs libyens."

Les enseignants, dont la majorité sont des bénévoles issus de la diaspora soudanaise en Libye, travaillent dans des conditions difficiles. L’école fait face à une pénurie chronique de fonds, de matériel pédagogique et de salles de classe. Cependant, le personnel reste profondément engagé.

Abeer Mousa, enseignante, témoigne : "Les élèves sont motivés et déterminés : c’est une opportunité précieuse pour eux de pouvoir poursuivre leur scolarité. L’éducation au Soudan étant suspendue depuis deux ans, cette école représente une véritable bouffée d’oxygène. Nous travaillons activement pour pouvoir leur fournir des manuels scolaires. Des enseignants bénévoles, un groupe vraiment exceptionnel, s'engage au quotidien pour aider les élèves à atteindre leurs objectifs, à poursuivre leurs études supérieures et à aller au bout de leur parcours."

Pour garantir la continuité de l’éducation, l’école Al Takamul a choisi d’adopter le programme soudanais plutôt que celui des écoles publiques libyennes. Cette décision permet aux élèves de maintenir un lien avec leur système éducatif d’origine et facilite leur réinsertion au Soudan si jamais ils y retournent un jour.

Haram Mahdi, élève à Al Takamul, résume ce que cette école représente pour elle et ses camarades : "En tant qu’élèves, nous sommes tous très heureux de pouvoir continuer notre scolarité, malgré tout ce que nous avons traversé. Cette école est un rempart face aux conséquences de la guerre. Si Dieu le veut, nous ferons émerger une génération instruite, consciente, capable de poursuivre ses études dans un environnement serein et un pays enfin en paix."

Selon l'UNICEF, environ 19 millions d'enfants soudanais ne sont pas scolarisés. Depuis avril 2023, plus de 118 000 réfugiés soudanais sont arrivés en Libye, dont 65 000 via la ville méridionale de Kufra, avec un afflux continu de 300 à 400 nouveaux arrivants par jour.

Malgré les défis logistiques, l’école Al Takamul demeure un pilier dans cette crise. Elle incarne l'engagement de la Libye à soutenir l'avenir des enfants soudanais, leur offrant une chance de reconstruire leur vie et leur futur, malgré l'incertitude du contexte.