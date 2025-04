Afrique du Sud : protection des oiseaux de proie

En Afrique du Sud, les oiseaux de proie sont un élément vital de l'écosystème, car ils permettent de contrôler les nuisibles.

Aussi, lorsque l'un d'entre eux est blessé, des équipes d'experts entrent en action pour le remettre sur pied.

L'HISTOIRE :

À l'orphelinat Owl, près de Velddrif, à environ 150 kilomètres au nord du Cap, Jacques Nel, expert en oiseaux de proie, amène un patient dans sa clinique.

Lorsqu'un élanion à épaulettes noires a été heurté par une voiture, Nel lui administre d'abord un analgésique et un anti-inflammatoire.

L'oiseau souffre d'une blessure articulaire et a besoin d'environ quatre mois de rééducation dans l'établissement.

Le Dr Megan Murgatroyd, spécialiste des rapaces, affirme que ces grands prédateurs sont menacés.

Nel est le seul centre de réhabilitation des oiseaux de proie accrédité par la SPCA dans la province du Cap-Occidental et il reçoit une grande variété de cas.

Il soigne les oiseaux, les nourrit et les élève jusqu'à ce qu'ils puissent être relâchés dans la nature.

457 oiseaux de proie ont été réhabilités rien qu'en 2024 à The Owl Orphanage.

Ce travail est entièrement financé par des dons privés.

Nel a plus que jamais des raisons de s'inquiéter de l'avenir des oiseaux.

"Les principales menaces qui pèsent sur les oiseaux de proie à l'heure actuelle sont, je pense, le changement climatique. La raison en est la saison de reproduction", explique-t-il.

"C'est soit plus tôt, soit plus tard, soit pendant la période, soit après la période, ce qui peut poser certains problèmes lorsque le climat commence à se réchauffer ou à se refroidir, ou lorsqu'il pleut soudainement alors qu'il n'est pas censé pleuvoir pendant une saison non pluvieuse, et que les jeunes meurent", explique M. Nel.

Après avoir été réhabilité par Nel pendant deux mois et demi, le Cape Town SPCA supervise le retour à la vie sauvage d'un jeune Autour des palombes.

Friedman amène l'Autour des palombes au domaine viticole de Blaauwklippen, près de Stellenbosch, où il a été trouvé blessé.

Selon Stefan de Wet, directeur des installations du domaine viticole de Blaauwklippen, le personnel de la ferme garde un œil sur la faune et la flore. Ils appellent la SPCA en cas de découverte d'un animal blessé.

Il est prévu de poser une bague sur l'Autour des palombes avant de le relâcher, afin de faciliter son identification future.

Mais l'oiseau a d'autres idées et tente de s'échapper avant que la bague ne soit attachée.