Ghana : 219 personnes sauvées d'un réseau de traite des êtres humains

L'Office de lutte contre la criminalité économique et organisée (EOCO) du Ghana a mis au jour une opération inquiétante de traite des êtres humains et de cybercriminalité à Oyarifa, à Accra.

Le directeur exécutif par intérim de l'EOCO, Abdul Bashiru, a confirmé que 219 personnes, pour la plupart des jeunes issus de milieux vulnérables d'Afrique de l'Ouest, avaient été attirées au Ghana par des promesses d'emplois bien rémunérés et de meilleures conditions de vie. Les victimes ont été retrouvées dans des conditions de promiscuité et d'insalubrité, et nombre d'entre elles auraient travaillé de longues heures sous la contrainte.

« 219 personnes ont été arrêtées à Kunzak Estates, à Oyerifa. Les victimes avaient été attirées dans le pays par les suspects qui leur proposaient ostensiblement des emplois lucratifs au Ghana. », a déclaré Abdul Bashiru.

Certaines ont été enfermées pendant plus d'un an, et une victime du Nigeria a révélé qu'elle ne recevait qu'un seul repas par jour : « Nous travaillions pour une organisation d’escrocs, je n'avais donc pas d'autre solution parce que nous n’étions pas censés sortir, nous étions toujours dans nos chambres. Cela fait un an que je suis au Ghana. Je n'avais pas d'autre solution ni d'autre issue que de me débrouiller et de prier Dieu pour que je sois sauvée. », s'est-elle- confiée.

De nombreux ordinateurs portables, des routeurs Internet, des produits alimentaires et d'autres outils utilisés dans les escroqueries en ligne ont été retrouvés sur place.

L'EOCO a entamé un processus de sélection approfondi pour séparer les victimes des suspects et les mineurs des adultes, avec le soutien de la Haute Commission nigériane et d'autres parties prenantes.

« Pendant que la sélection se déroulait, le Haut-commissariat du Nigeria nous a rendu visite, puis il a rencontré les victimes et les suspects, et il les a exhortés à coopérer avec le bureau. », a indiqué le directeur exécutif par intérim de l'EOCO.

Des plans de rapatriement sont actuellement en cours pour les victimes, en particulier celles du Nigeria, tandis que des opérations similaires sont menées dans d'autres lieux pour démanteler ce que l'EOCO appelle un réseau de trafic bien coordonné.

L'EOCO déclare qu'il espère achever le processus de filtrage dans les prochaines 24 heures, promettant une collaboration continue pour lutter contre le trafic transfrontalier d'êtres humains et la cybercriminalité.