La Cour suprême russe retire les talibans de sa liste de groupes terroristes

La Cour suprême de Russie a levé jeudi l'interdiction qui pesait sur les talibans au pouvoir en Afghanistan. Le tribunal russe a suspendu la désignation officielle les qualifiant de terroriste.

Une victoire diplomatique pour le groupe Afghan désigné comme tel par Moscou depuis 2003.

Cette décision du tribunal a été possible grâce à l’adoption l’année dernière d’une loi le permettant.

Les responsables russes ont récemment insisté sur la nécessité de s'engager auprès des talibans pour contribuer à la stabilisation de l'Afghanistan. Cette annonce marque le désir de la Russie de se positionner en tant qu’intermédiaire régional.

Parallèlement, des délégations de talibans avaient participé à divers forums organisés par Moscou.

Ces dernières années, les pays d'Asie centrale que sont le Kazakhstan et le Kirghizstan ont retiré les talibans de leur liste de groupes terroristes. Les talibans avaient initialement promis un régime plus modéré que lors de leur premier passage au pouvoir de 1996 à 2001, mais ils ont commencé à imposer des restrictions aux femmes et aux jeunes filles peu après la prise de pouvoir en 2021.

Ces mesures ont isolé les talibans sur la scène internationale, bien que leur gouvernement ait établi des liens diplomatiques avec des pays comme la Chine et les Émirats arabes unis.

Cette année, les Nations unies ont renouvelé leur appel aux talibans pour qu'ils lèvent les interdictions.

Les décrets du groupe limitant la participation des filles et des femmes ont affecté l'aide étrangère au pays. Les talibans ont également réintroduit leur interprétation stricte de la loi islamique, ou charia, y compris les exécutions publiques.

Certains talibans souhaitent s'engager davantage auprès de la communauté internationale et veulent abandonner les politiques les plus dures afin d'attirer davantage de soutien extérieur.

Ces derniers mois, l'engagement entre les talibans et les États-Unis sous la présidence de Donald Trump s'est accru, principalement en raison des échanges et des libérations de prisonniers.