Cuba : un restaurant mise sur la haute technologie

Un vent de modernité souffle sur la Havane. Un restaurant a décidé de miser sur la haute technologie. Chez Doña Alicia, c’est désormais un robot qui vous apporte votre plat à table.

Tout commence par une commande sur menu numérique, avec l’aide de l’assistant vocal Alexa, puis le robot se met en marche et assure la livraison. Le restaurant Doña Alicia, ouvert depuis sept ans, a introduit la technologie par étapes : tablettes, assistants vocaux, puis aujourd’hui, robotisation. Une démarche qui coïncide avec la montée en puissance de l’internet sur l’île.

L'internet est disponible sur mobile depuis seulement 2018, mais aujourd’hui accessible à plus de 70 % des Cubains. A Cuba, ce type de service reste une exception, et un pari audacieux. Le gérant, Yadiel Hernández, assume son choix : Cela nous a permis d'atteindre d'autres types de clients et de les surprendre parce que c'est quelque chose de nouveau.

Les coupures de courant fréquentes et le manque de techniciens ou de pièces de rechange rendent ce type d’automatisation particulièrement difficile à maintenir à Cuba.