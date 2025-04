Au Royaume-Uni, une conférence de mobilisation pour la paix au Soudan

Une conférence internationale mobilise l'aide au Soudan après deux ans de guerre, mais la paix reste insaisissable.

Des diplomates et des responsables humanitaires du monde entier se réunissent mardi à Londres pour tenter d'atténuer les souffrances causées par la guerre qui dure depuis deux ans au Soudan, un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé 14 millions de personnes et plongé de vastes régions du pays dans la famine.

La conférence d'une journée, organisée par la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Union européenne et l'Union africaine, affiche des ambitions modestes. Il ne s'agit pas de négocier la paix, mais de tenter de soulager ce que les Nations Unies qualifient de pire crise humanitaire au monde.

Parmi les participants figurent des responsables de pays occidentaux, d'institutions internationales et de pays voisins, mais aucun représentant du Soudan. Ni l'armée soudanaise ni les paramilitaires rivaux qu'elle combat n'ont été invités.

« La guerre brutale au Soudan a dévasté la vie de millions de personnes, et pourtant, une grande partie du monde continue de détourner le regard », a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, qui s'est rendu à la frontière entre le Tchad et le Soudan en janvier. « Nous devons agir maintenant pour empêcher la crise de dégénérer en catastrophe, et veiller à ce que l'aide parvienne à ceux qui en ont le plus besoin.»

Au moins 20 000 morts

Le Soudan a sombré dans la guerre le 15 avril 2023, suite à des tensions latentes entre l'armée soudanaise et une organisation paramilitaire connue sous le nom de Forces de soutien rapide. Des combats ont éclaté dans la capitale, Khartoum, et se sont propagés à tout le pays, faisant au moins 20 000 morts, un bilan probablement bien plus élevé.

Le mois dernier, l'armée soudanaise a repris le contrôle de Khartoum, une victoire symbolique majeure dans la guerre. Mais les RSF contrôlent toujours la majeure partie de la région occidentale du Darfour et d'autres zones.

Plus de 300 civils ont été tués lors d'intenses combats au Darfour vendredi et samedi, selon l'ONU.

La guerre a plongé certaines régions du pays dans la famine et contraint plus de 14 millions de personnes à fuir leur foyer, dont plus de 3 millions ont fui le pays vers les pays voisins, dont le Tchad et l'Égypte. Les deux camps ont été accusés de crimes de guerre."

"L'instabilité ne doit pas se propage"

Le Programme alimentaire mondial (PAM) estime que près de 25 millions de personnes, soit la moitié de la population soudanaise, souffrent de faim extrême.

L'organisation humanitaire Oxfam a déclaré que la catastrophe humanitaire risquait de se transformer en crise régionale, les combats s'étendant aux pays voisins. Elle a indiqué qu'au Soudan du Sud, lui-même ravagé par la guerre récente, « l'arrivée de personnes fuyant le conflit soudanais a accru la pression sur des ressources déjà rares, ce qui aggrave les tensions locales et menace la paix fragile ».

Lammy a déclaré que « l'instabilité ne doit pas se propager ».

« Cela entraîne des migrations en provenance du Soudan et de la région, et un Soudan sûr et stable est vital pour notre sécurité nationale », a-t-il déclaré.

Lammy a déclaré que la conférence tenterait de « conclure une voie pour mettre fin aux souffrances », mais le Royaume-Uni et les autres pays occidentaux disposent d'un pouvoir limité pour mettre fin aux combats.

Le gouvernement soudanais a critiqué les organisateurs de la conférence pour l'avoir exclu de la réunion tout en invitant les Émirats arabes unis, accusés à plusieurs reprises d'armer les RSF. Les Émirats arabes unis ont fermement nié ces accusations, malgré les preuves du contraire.

Les États-Unis, qui ont récemment réduit la quasi-totalité de leur aide étrangère, devraient également être représentés à la conférence de Londres.

En amont de la réunion, Lammy a annoncé un financement de 120 millions de livres sterling (158 millions de dollars) pour l'année à venir afin de fournir de la nourriture à 650 000 personnes au Soudan, provenant du budget britannique d'aide étrangère de plus en plus limité.

En février, le Royaume-Uni a réduit son budget d'aide de 0,5 % du produit intérieur brut à 0,3 % afin de financer une augmentation des dépenses militaires. Le Premier ministre Keir Starmer a déclaré que le Soudan, ainsi que l'Ukraine et Gaza, resteraient une priorité pour l'aide britannique.