Soudan : le Programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme sur la famine

Le Programme alimentaire mondial alerte sur une détérioration rapide de la situation humanitaire au Soudan, où près de 25 millions de personnes sont désormais en insécurité alimentaire aiguë. La famine touche déjà plusieurs zones du Darfour et s’étend, deux ans après le début du conflit entre l’armée régulière et les Forces de soutien rapide.

« Le Soudan est devenu la plus grande crise de la faim au monde, et nous manquons de moyens pour y répondre », a déclaré Sean Hughes, coordinateur régional du PAM pour le Soudan.

L’agence onusienne demande un accès humanitaire sans restriction et des financements urgents pour éviter une catastrophe à grande échelle. Plus de 12 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays et 4 millions de réfugiés dans les pays voisins sont également en détresse.

Malgré la reprise de Khartoum par l’armée soudanaise, les combats se poursuivent dans plusieurs régions, entravant la réponse humanitaire et aggravant la crise.