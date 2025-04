Gabon : Brice Oligui Nguema élu président avec 90,35 % des voix

C'est avec plus de 90 pour cent des suffrages que le général Brice Clotaire Oligui Nguema remporte le scrutin presidentiel du 12 avril au Gabon.

Selon des resultats provisoire publiés par le ministre de l'Intérieur, celui qui était considéré comme Le principal favori de cette élection a obtenu 90,35 % des voix contre 3,02 % pour Son principal adversaire, Alain-Claude Bilie By Nze, et moins de 1 pour cent pour les six autres candidats également en lice.

Il s'agissait des premières élections au Gabon depuis que le coup d'État militaire de 2023 a mis fin à une dynastie politique qui durait depuis plus de 50 ans.

Quelque 920 000 électeurs, dont plus de 28 000 à l'étranger, étaient inscrits pour voter lors de cette élection, considérée comme cruciale pour le pays où un tiers de la population de 2,3 millions d'habitants vit dans la pauvreté en dépit de ses vastes richesses pétrolières.

Au moins 94,8 % des bureaux de vote observés ont fonctionné dans des conditions satisfaisantes, tandis que la transparence des opérations a été jugée satisfaisante dans 98,6 % des cas, a déclaré la Mission d'observation des organisations de la société civile gabonaise samedi en fin de journée.