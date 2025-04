Guerre commerciale : la Chine appelle l’Union européenne à « résister ensemble »

Le président chinois Xi Jinping a affirmé ce vendredi que la Chine souhaitait approfondir son partenariat stratégique global avec l’Espagne, en lui apportant « une orientation stratégique renforcée et une vitalité accrue ». Cette déclaration a été faite à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez à Pékin.

Dans un climat international marqué par une intensification de la guerre commerciale avec les États-Unis, Xi Jinping a également lancé un appel à l’Union européenne pour qu’elle adopte une position unie face aux pressions américaines. « Il est temps de résister ensemble », a-t-il déclaré, alors que les droits de douane imposés par Washington sur les produits chinois atteignent désormais 145 %.

« Au cours de nos réunions, nous avons convenu que le développement des relations entre la Chine et l’Espagne repose sur une détermination stratégique et une coopération gagnant-gagnant, dans l’intérêt commun et à long terme des deux parties. À l’heure actuelle, des changements inédits depuis un siècle se produisent dans le monde entier à un rythme accéléré. Ce n’est que par la solidarité et la coordination que les nations pourront promouvoir le développement et la prospérité à l’échelle mondiale », a déclaré Xi Jinping, président chinois.

Dans cette optique de consolidation des alliances économiques, Pékin a également annoncé un relèvement de ses surtaxes douanières sur les produits américains, désormais fixées à 125 %, en réponse directe aux mesures punitives de l’administration Trump.

Pedro Sanchez, en déplacement officiel, a reconnu les déséquilibres commerciaux entre l’Europe et la Chine, mais a tenu à souligner que ces tensions ne doivent pas freiner la coopération économique. « Il est essentiel de ne pas laisser les tensions commerciales freiner le potentiel de croissance des relations entre la Chine et l’Union européenne », a-t-il déclaré à la presse.

Ce rapprochement entre Pékin et Madrid s’inscrit dans une stratégie plus large menée par la Chine, visant à construire des partenariats économiques durables face aux incertitudes du commerce mondial.